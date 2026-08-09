Lenkų plaukiko žygis per Baltiją

Praeitą penktadienį išplaukusį plaukiką lydėjo specialus laivas, kurio įgula rūpinosi navigacija, saugumu ir maistu bei gėrimais sportininkui.
Perplaukti Baltijos jūrą lenkui pavyko iš penkto bandymo.
24 valandų plaukimo pasaulio rekordininkas labiausiai priartėjo prie tikslo 2025 m.
Tąsyk jo įgula nutraukė plaukimą likus vos 11-ai kilometrų iki Lenkijos krantų, nes praleidęs vandenyje 53 valandas be pertraukos B. Kubkowskis prarado sąmonę.
Kad šis istorinis pasiekimas būtų pripažintas, B. Kubkowskiui per visas dvi paras atviroje jūroje buvo draudžiama prisiliesti prie pagalbinio laivo, ilsėtis ar miegoti.
Antrąją bemiegę naktį plaukikas susidūrė su dideliais fiziologiniais iššūkiais.
Smegenyse kaupiasi toksinai, dažnai sukeliantys haliucinacijas, dėl kurių B. Kubkowskis kartais prarasdavo sąmonę ir ryšį su realybe.
Šių krizių pasekmes padėjo sumažinti intensyvios treniruotės ir griežtas mitybos planas.
B. Kubkowskio metų trukmės treniruočių programa apėmė nepertraukiamas 36 valandų plaukimo sesijas, naktines treniruotes atvirame vandenyje ir intensyvų psichologinį pasiruošimą.
Paklaustas, kaip jautėsi pagaliau įveikęs Baltijos jūrą, plaukikas atsakė, kad yra per daug pavargęs, kad galėtų tai suvokti.
Šis istorinis Baltijos jūros perplaukimas tapo dideliu labdaros renginiu, kurio metu surinktos lėšos per fondą „Cancer Fighters Foundation“ bus skirtos nuo vėžio gydomiems vaikams.
Penktadienį tuo pačiu metu su B. Kubkowskiu Švedijoje startavo ir kita Lenkijos ilgų nuotolių plaukikė, buvusi olimpietė Karolina Szczepaniak.
Jos plaukimo tikslas buvo surinkti lėšų 14-mečio berniuko medicininei reabilitacijai.
Pasak portalo „Eurosport Polska“, jos mėginimas buvo nutrauktas pirmadienio rytą po 58 valandų plaukimo be pertraukos Baltijos jūroje.
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