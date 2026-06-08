Lietuviai laimėjo dvi iš trijų „EurILCA Europa Cup Lithuania 2026“ klasių

ILCA 4 klasėje nugalėjo Mila Krum. Antra liko Ugnė Trimonytė, trečias – latvis Toms Andrejevs.
Per aštuonis plaukimus M. Krum keturis kartus finišavo pirma. Tai buvo trečiasis jos „EurILCA Europa Cup“ etapas, tačiau pirmoji pergalė.
„Varžybos buvo tikrai sunkios. Buvo daug stiprių varžovų, todėl labai džiaugiuosi, kad pavyko laimėti. Tai mano pirmoji pergalė „EurILCA“ varžybose, o dar ir namuose, Nidoje, todėl ji man labai svarbi“, – sakė nugalėtoja.
ILCA 6 klasėje pirmąją vietą iškovojo Tadas Ažukas. Antra liko latvė Karlina Vaivodė, trečias – Rokas Rimša.
„Ši pirma vieta pradžiugino ne tik trenerius ir tėvus, bet svarbiausia – mane patį. Dabar turėsiu kelias savaites poilsio ir treniruočių, o tada laukia varžybos Lenkijoje“, – sakė T. Ažukas.
Pasak buriuotojo, šiame sporte vien fizinio pasirengimo neužtenka: „Krenuoti laivą sunku. Tačiau ne mažiau svarbu suprasti vėją. Turi mokėti pamatyti jo pokyčius ir prie jų prisitaikyti. Po blogo plaukimo negali nuleisti rankų. Reikia analizuoti klaidas ir kovoti toliau. Šią savaitę sąlygos buvo labai įvairios. Kai pūtė stipriau, jaučiausi drąsiai. Kai vėjas nurimdavo, viską lemdavo geras startas ir greitis. Visų plaukimų metu stengiausi išlikti susikaupęs ir nedaryti kvailų klaidų“, – pasakojo T. Ažukas.
ILCA 7 klasėje dominavo latvis Karlis Junkers. Jis laimėjo visus aštuonis plaukimus ir užtikrintai iškovojo pirmąją vietą. Antras finišavo Rokas Germanavičius, trečias – Marius Antanavičius.
Oro sąlygos visą savaitgalį neleido sportininkams atsipalaiduoti. Pirmą dieną Kuršių mariose vėjas apsisuko beveik 180 laipsnių kampu, antrąją – teko skubėti išnaudoti trumpą vėjo langą. Paskutinę dieną pirmasis plaukimas vyko pučiant vidutinio stiprumo vėjui, tačiau vėliau jis pamažu silpo ir antrojo plaukimo finiše buvo beveik visai nurimęs. Nepaisant to, tarptautinė „World Sailing“ teisėjų komanda įvykdė visą programą – visose klasėse buvo įskaityti aštuoni plaukimai.
„EurILCA Europa Cup“ etapas į Lietuvą sugrįžo pirmą kartą nuo 2017 metų. Šios varžybos organizatoriams buvo ir svarbi repeticija prieš liepą Nidoje vyksiantį 470 ir 420 jachtų klasių jaunimo Europos čempionatą.
Kartu su „EurILCA Europa Cup Lithuania 2026“ Nidoje vyko ir tradicinė „Nida Sailing Week“ regata, kurioje varžėsi „Optimist“ klasės buriuotojai.
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