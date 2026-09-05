Lietuviai šeimininkavo Švedijos trasose

Pergalę lėmė 2 sek.
Lietuvos rinktinė, kurią sudarė I. Ambrazas, Jonas Vytautas Gvildys ir Jonas Maišelis, laimėjo Moroje (Švedija) įvykusio pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionato vyrų estafetės varžybas.
Po pirmų dviejų etapų mūsiškių komanda buvo antroje vietoje – daugiau nei minutę atsiliko nuo lyderių prancūzų. Trečias startavęs I. Ambrazas pasivijo Antoine’ą Lesquerą ir galingai spurtavęs jį aplenkė.
Prancūzai pralaimėjo lietuviams vos dviem sekundėmis. Trečią vietą užėmė Šveicarijos sportininkai, nusileidę mūsiškiams 47 sek. Iš viso estafetėje startavo 25 komandos iš devyniolikos šalių.
„Nei man, nei prancūzui nepavyko išvengti klaidų, nes trasa buvo labai sudėtinga. Pasirinkau tokią taktiką: iki paskutinio kontrolinio punkto važiuoti varžovui iš paskos, o vėliau bandyti aplenkti. Džiugu, kad planas pavyko“, – sakė I. Ambrazas.
Moterų rinktinė – Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė, Algirda Mickuvienė ir Gabrielė Andrašiūnienė – užėmė šeštą vietą. Medalius išsidalijo suomės, švedės ir šveicarės.
Trečias ir penkta
Ilgojoje – 34 km – trasoje I. Ambrazas iškovojo bronzos medalį, rezultatas – 1 val. 51 min. 51 sek.
Vos 1 min. 58 sek. lietuvį aplenkė auksą laimėjęs suomis Samuelis Pokala, o tik dviem sekundėm – sidabrą pelnęs kitas Suomijos sportininkas Miika Nurmis. Septynioliktas buvo J. Maišelis, 29-as – J. V. Gvildys, 39-as – Regimantas Kavaliauskas, 53-ias – Danielius Pralgauskis.
Moterys varžėsi 28 km trasoje. 2024 m. pasaulio čempionė Gabrielė Andrašiūnienė užėmė penktą vietą – 1 val. 56 min. 29 sek.
Sėkmingiausiai pasirodė švedė Gabriella Gustafsson – 1 val. 50 min. 38 sek. Vicečempione tapo italė Iris Aurora Pecocari – 1 val. 52 min. 54 sek., trečia liko danė Nicoline Splittorff – 1 val. 53 min. 32 sek., ketvirta buvo šveicarė Celine Wellenreiter – 1 val. 55 min. 57 sek.
„Slapta tikėjausi patekti į dešimtuką ir labai džiaugiuosi, kad pavyko tai įgyvendinti. Šią trasą ir kitas pavyko įveikti stabiliai ir tai ypač smagu, nes šiemet pasiruošimui galėjau skirti gerokai mažiau pastangų nei ankstesniais metais. Akivaizdu, kad aukščiausias lygis reikalauja daug darbo“, – teigė G. Andrašiūnienė.
I. Ambrazas iškovojo aukso ir bronzos medalius.
Komandai – taurė
Pasaulio čempionatas buvo ir paskutinis 2026 m. planetos taurės varžybų etapas.
Komandų įskaitą sudarė trys estafečių rungtys: mišri bei vyrų ir moterų. Lietuvos orientacininkai surinko iš viso 47 taškus ir iškovojo pirmą vietą. Antri – Prancūzijos sportininkai (43 tšk.), treti – Šveicarijos atstovai (38 tšk.).
Asmeninėje įskaitoje ketvirtas – J. Maišelis (314 tšk.), septintas – I. Ambrazas (279 tšk.), 31-as – J. V. Gvildys (113 tšk.). Nugalėtojas – austras Hnilica Hanesas (560 tšk.).
Tarp moterų septyniolikta – Algirda Mickuvienė (180 tšk.), 27-a – G. Andrašiūnienė (99 tšk.), 28-a – K. Mickevičiūtė-Juodišienė (96 tšk.). Pirmoje vietoje – N. Splittorff (490 tšk.).
Kitąmet – Latvijoje
Moroje surengtas pasaulio jaunimo orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas.
Arčiausiai prizininkų buvo Daumantas Kiela – ilgos trasos varžybas užbaigė užėmęs ketvirtą vietą. Lietuvį nuo bronzos medalio skyrė vos 38 sek.
2027 m. pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas vyks Latvijoje.
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