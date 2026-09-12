Lietuvių varžovai – be geriausio žaidėjo

Dvi medalio pusės
Mūsų šalies komandos strategas Laurynas Grigelis pakvietė Vilių Gaubą (ATP reitingas – 121), Edą Butvilą (ATP-195), Pijų Vaitiekūną (ATP-1699) ir Justą Trainauską (ATP-1689).
Serbijos ekipos kapitono Viktoro Troickio sąraše – Miomiras Kecmanovičius (ATP-64), Hamadas Medjedovičius (ATP-79), Ognjenas Miličius (ATP-345), Branko Džuričius (ATP-615) ir Stefanas Latinovičius (dvejetų ATP-103).
Anot L. Grigelio, tai, kad serbų rinktinėje nebus N. Džokovičiaus, didina mūsiškių galimybes.
„Matau dvi medalio puses. Vyrams būtų neįkainojama patirtis pasivaržyti su vienu geriausių, o gal ir geriausiu visų laikų tenisininku. Kita vertus, kai N. Džokovičiaus komandoje nėra, serbų pranašumas nebėra akivaizdus, o mūsų šansai sukurti dar vieną Lietuvos teniso stebuklą didėja. Vis dėlto neturime pamiršti, kad Serbija, net ir be N. Džokovičiaus, mano vertinimu, po Argentinos – antra pajėgiausia ekipa, su kuria lietuviams yra tekę žaisti. Be to, serbai turės namų aikštės pranašumą“, – sakė L. Grigelis.
Kai serbai – be N. Džokovičiaus, jų pranašumas nebėra akivaizdus.
Rinktinėje – debiutantas
Daviso taurės varžybose debiutuos J. Trainauskas. Studijas JAV baigęs ir universitetų turnyruose žaidęs lietuvis dabar siekia profesionalaus tenisininko karjeros.
„Justas – aukštas, fiziškai stiprus, gerai kamuoliuką paduodantis žaidėjas. Jis daug žaidžia, tad tikrai bus naudingas per treniruotes, o galbūt ir dvejetų mače. Justas nemažai kartu rungtyniauja su P. Vaitiekūnu, todėl, manau, jam nebus sunku pritapti“, – teigė Lietuvos rinktinės kapitonas.
Lyderių vaidmuo tradiciškai teks V. Gaubui ir E. Butvilui. Abiejų tenisininkų sportinė forma nuteikia optimistiškai.
„Gaila, kad Viliui nepavyko patekti į „US Open“ pagrindines varžybas, nesėkmė paskutiniame kvalifikacijos rate – labai skaudi. Tačiau tokių pralaimėjimų bus dar ne vienas, svarbiausia, ką iš jų pasiimi ir kokias pamokas išmoksti. Tokios situacijos grūdina, formuoja charakterį. Džiaugiuosi, kad Vilius – jau didžiojoje teniso scenoje. Edo žaidimas pastaruoju metu – vis stabilesnis, jo sportinė forma akivaizdžiai gerėja. Dabar svarbiausia, kad visi į Nišą atvyktų sveiki ir geros nuotaikos“, – kalbėjo L. Grigelis.
Skirtingi serbų finalai
Serbijos ir Lietuvos tenisininkai žais daugiau kaip 4 tūkst. žiūrovų talpinančioje „Čair“ arenoje.
Pirmiausia vyks du vienetų susitikimai, kitą dieną – dvejetų ir dar du vienetų mačai.
Daviso taurę serbai buvo iškovoję 2010-aisiais (finale 3:2 nugalėjo prancūzus). Tąkart prie pergalės prisidėjo ir N. Džokovičius bei dabar kapitono pareigas einantis V. Troickis.
2013 m. Serbijos tenisininkai, kurių gretose buvo N. Džokovičius, finalo mačą pralaimėjo čekams (2:3).
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