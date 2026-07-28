Lietuvos čempionate – įspūdingos Mykolo Aleknos salvės

Milžinų akistata
Pagrindiniu čempionato akcentu tapo minias sporto aistruolių pritraukusios vyrų disko metimo varžybos, kuriose triumfavo įspūdingai pasirodęs pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna.
Stipriausių šalies disko metikų – brolių Mykolo ir Martyno Aleknų bei buvusio pasaulio čempiono Andriaus Gudžiaus – susidūrimas sektoriuje žadėjo didelę intrigą. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna jau pirmuoju bandymu pasiekė 71 m 98 cm rezultatą, o iš viso net keturis kartus viršijo 70 m ribą. Sėkmingiausiu, trečiuoju, bandymu jis diską nusviedė net 72 m 65 cm. Tai trečias tolimiausias metimas šiemet pasaulyje.
Antrą vietą šioje rungtyje užėmė 35-erių kaunietis A. Gudžius (63 m 97 cm). Nuo jo vos 57 cm atsiliko 25-erių Martynas Alekna (63 m 20 cm).
Akiratyje – Europa
Beje, Mykolui pritrūko vos 1 m 23 cm iki jo tėvo Virgilijaus Aleknos visų laikų šalies pirmenybių rekordo. Dukart olimpinis ir planetos čempionas 2000-aisiais Dariaus ir Girėno stadione Kaune įrankį nuskraidino net 73 m 88 cm.
23 metų Mykolui Aleknai nuo praėjusio sezono priklauso pasaulio rekordas – 75 m 56 cm.
Paklaustas, kaip vertina šios dienos startą, jis nusišypsojo.
„Atėjau, pasimėgavau, likau patenkintas rezultatu. Manau, padariau šventę žiūrovams“, – sakė aukso medalio laimėtojas.
Jau rugpjūčio 10–16 d. Birmingame (Didžioji Britanija) lietuvių laukia startas Europos čempionate.
„Smagu, kad Europos čempionatas jau po kelių savaičių. Sportinė forma puiki, tikiuosi ją išlaikyti ar net pagerinti, – sakė Mykolas. – Liksiu Palangoje. Čia puikios sąlygos treniruotis, geras stadionas, viešbutis, maitinimas. Pasidarysime stovyklėlę ir lėksiu tiesiai į Birmingamą.“
Smagu, kad Europos čempionatas jau po kelių savaičių. Sportinė forma puiki, tikiuosi ją išlaikyti ar net pagerinti.
Sugrįžo po dvejų metų
Emocingų akimirkų netrūko ir kitomis pirmenybių dienomis. Į šuolio į aukštį sektorių net po 721 dienos pertraukos grįžo Airinė Palšytė.
Po 2024-aisiais Paryžiaus olimpinėse žaidynėse patirtos kryžminių kelio raiščių ir menisko traumos 34-erių sportininkei buvo atliktos net trys operacijos. Prieš trečią operaciją ji nežinojo, ar apskritai galės tęsti profesionalės karjerą. Vis dėlto po daugiau nei dvejų metų pertraukos šuolininkė grįžo į varžybas, o jose iškart apgynė ir Lietuvos čempionės titulą. Šalies rekordininkė įveikė 1 m 75 cm aukštį. Antrą vietą pasidalijo po 1 m 70 cm peršokusios Urtė Baikštytė ir Evelina Bukauskaitė.
Aukso medalį A. Palšytei garantavęs rezultatas net 22 cm prastesnis, palyginti su jos paskutiniu pasirodymu iki traumos. Tąsyk Lietuvos čempionate ji įveikė 197 cm.
„Kartais reikia nuleisti savo lūkesčių kartelę. Gal daugelis galvoja, kad sugrįžimas turi būti grandiozinis. Džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko žengti pirmąjį žingsnį, o kartu – iškovoti titulą. Rezultato dabar nesureikšminu“, – įspūdžiais dalijosi A. Palšytė.
Ji pabrėžė, kad, nepaisant veteraniško amžiaus, vis dar sieks patekti į 2028 m. Los Andželo olimpiadą.
„Esu ne kartą sakiusi, kad mano tikslas – penkerios olimpinės žaidynės. Tai pavyko padaryti labai nedaugeliui, ypač šuoliuose į aukštį. Mano noras visada buvo vienaip ar kitaip įsirašyti į Lietuvos sporto istorijos knygas. Tikiu, kad aš dar galiu – kol turiu vidinių ambicijų ir meilės tam, ką darau, visada atsiras motyvacijos tai tęsti“, – apibendrino lengvaatletė.
Sprinterio rekordas
Vis ryškesnį įrašą savo rungties metraščiuose palieka ir jaunasis sprinteris, greičiausiu šalies žmogumi tituluojamas Adas Dambrauskas.
21-ų bėgikas Palangoje pagerino jaunimo (iki 23 metų) amžiaus grupės rekordą. Jis triumfavo 100 m distancijoje, ją įveikdamas per 10,26 sek. Lengvaatletis sparčiai artėja ir prie suaugusiųjų rekordo (10,14 sek.), kuris net penkiolika metų priklauso Ryčiui Sakalauskui. A. Dambrauskas jau kurį laiką su Kastyčiu Klimu dalijasi Lietuvos 60 m rekordu – 6,62 sek.
Už sprinterio nugaros šįsyk finišavo Martynas Kolupaila (10,55 sek.) ir Kostas Skrabulis (10,78 sek.).
Įspūdinga serija
Moterų 100 m sprinte favoritės statusą pateisino Ema Rupšytė. Nugalėtoja distanciją įveikė per 11,60 sek. ir aplenkė Ievą Šadžiūtę (11,77 sek.) ir Akvilę Jonauskytę (11,83 sek.).
400 m rungtyje aukso medalį laimėjo Modesta Justė Morauskaitė (53,39 sek.) ir Lukas Sutkus (47,56 sek.).
Jau 43-iąjį Lietuvos čempiono titulą karjeroje iškovojo bėgikas Simas Bertašius, šįsyk triumfavęs 1 500 m distancijoje (3 min. 46,08 sek.). 32 metų atletas yra 21 kartą laimėjęs šalies pirmenybių auksą stadione ir dar 22 sykius – uždarosiose patalpose. Analogiškoje moterų rungtyje Lietuvos čempione tapo Auksė Linkutė (4 min. 31,34 sek.).
Rutulio stūmimo čempione jau devintą kartą tapo Ieva Gumbs – 16 m 42 cm. Uteniškė buvo neprilygstama ir moterų disko metimo rungtyje – 61 m 30 cm. Tokį pat titulų kraitį sukaupė ir bėgikas Gediminas Truskauskas. Jis 200 m nubėgo per 20,64 sek. ir laimėjo jau devintą aukso medalį.
Dominavo kauniečiai
Ilgiausioje – 10 000 m – distancijoje Lietuvos čempionais tapo Lukas Tarasevičius (30 min. 50,95 sek.) ir Laura Jegelevičiūtė (35 min. 36,10 sek.).
Ieties metimo sektoriuje dominavo Edis Matusevičius (82 m 86 cm), tarp moterų geriausiai pasirodė Orinta Navikaitė (53 m 68 cm). Kūjį toliausiai numetė Tomas Vasiliauskas (68 m 25 cm) ir Radha Kučinskaitė (46 m 30 cm). Vyrų šuolyje į tolį triumfavo Marius Vadeikis (7 m 39 cm), šuolyje į aukštį – Juozas Baikštys (2 m 20 cm).
Komandinėje įskaitoje daugiausia taškų – net 89 614 – surinko Kauno „Starto“ atstovai, daugiau nei dvigubai aplenkę artimiausius varžovus – Sostinės SC (37 052) ir Šiaulių LASC (34 148) klubus.
Naujausi komentarai