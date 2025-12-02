Lietuvos moterų akmenslydžio rinktinės fenomenas: sąlygų nėra, elitas yra

Virginijos Paulauskaitės komanda, kurią taip pat sudarė Rūta Blažienė, Olga Dvojeglazova, Miglė Kiudytė ir Justina Zalieckienė, Suomijoje vykusiose pirmenybėse pasiekė tris pergales ir užėmė aštuntąją vietą. Tai įspūdingas pasiekimas, žinant, kad lietuvės iki šiol neturi kur treniruotis Lietuvoje, nuolat turi vykti į kaimynines šalis bei aukoti savo laisvalaikį ir resursus vardan šalies garsinimo. Ir dėl meilės žaidimui, žinoma.
Visos Europos čempionato elite kovojusios valstybės turi savo akmenslydžio bazes. Be to, visos komandos, išskyrus Lietuvą, vis dar tęsia kovą arba jau pateko į Milano ir Kortinos žiemos olimpines žaidynes. Tai tik parodo, kokio aukšto lygio yra Europos akmenslydžio pirmenybės. Iš A diviziono šiais metais iškrito Vokietijos ir Čekijos komandos. Jas pakeis B divizione stipriausios buvusios Latvijos ir Estijos rinktinės. Tiek latviai, tiek estai turi savo kerlingo bazes ir būtent ten nuolat keliauja treniruotis arba žaisti lietuvės.
„Mūsų šių metų tikslas Europos čempionate buvo aiškus – išlikti elitiniame divizione. Džiaugiuosi, kad šis tikslas pasiektas. Komandos žaidimas šiemet buvo pastebimai brandesnis, o rungtynių eiga prieš stipriausias Europos rinktines parodė, kad esame konkurencingi aukščiausiame lygyje. Tris svarbias pergales prieš Šveicariją, Vokietiją ir Čekiją vertiname kaip aiškų įrodymą, jog galime ne tik žaisti, bet ir laimėti prieš geriausias Senojo žemyno komandas“, – teigė Lietuvos kerlingo asociacijos generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas.
Lietuvos rinktinė visas tris pergales pasiekė paeiliui nuo antro iki ketvirto turo. Tai leido tuo metu rikiuotis tarp grupės lyderių. Visgi vėliau pergalingo ritmo išlaikyti nepavyko, o paskutinėse dvejose rungtynėse buvo patirti skaudūs pralaimėjimai. V. Zalieckas svarsto, kad suteikus atitinkamas sąlygas, rezultatai gali būti dar stabilesni ir aukštesni.
„Žinoma, turėjome ir skaudžių nesėkmių – jas analizuosime, taisysime klaidas ir sieksime revanšo 2026 metų sezone. Kartu neišvengiamai keliame klausimą: kokius rezultatus galėtume pasiekti, jei komanda turėtų sąlygas sistemingai rengtis Lietuvoje? Jei komandinių sporto šakų finansavimo kriterijai būtų atskirti nuo individualių sporto šakų ir užtikrintų rinktinėms nuoseklų pasirengimą bei dalyvavimą tarptautinėse varžybose ketverių metų ciklui? Jei galėtume sudaryti pilnavertes treniruočių sąlygas Lietuvoje ir užtikrinti viso reikalingo aptarnaujančio personalo (trenerių, psichologų, masažuotojų) darbą viso pasirengimo metu?“, – klausė V. Zalieckas.
LKA generalinis sekretorius visą situaciją apibūdino trumpa, bet aiškia fraze: „Lietuvoje akmenslydžio nėra, bet yra vieni aukščiausių rezultatų Europoje“.
Ir išties aštunta vieta Europoje yra vienas geriausių pasirodymų tarp Lietuvos komandinių sporto šakų.
„Didžiuojamės komanda – jos pasiekimai, charakteris ir parodytos galimybės mus stiprina ir motyvuoja siekti dar aukštesnių rezultatų ateityje“, – sakė V. Zalieckas.
Akmenslydžio sportas sparčiai populiarėja visame pasaulyje. Ši olimpinė sporto šaka yra viena populiariausių Kanadoje, taip pat jis itin paplitęs Skandinavijoje, Škotijoje, Šveicarijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje. Vis daugiau į jį investuoja tokios galingos valstybės kaip JAV ir Kinija.
Naujausi komentarai