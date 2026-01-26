Lietuvos rinktinės kapitonės atstovaujamas klubas nepateko į Europos taurės ketvirtfinalį

Trečiame etape „Kobierzyce“ rankininkės turėjo pripažinti Ispanijos „Elche“ komandos pranašumą. Alikantėje vykusiose atsakomosiose aštuntfinalio rungtynėse „Kobierzyce“ pralaimėjo 21:27. A. Arciševskaja pelnė 2 įvarčius.
Prieš savaitę Kobiežicuose vykusiame pirmame susitikime, kuriam teisėjavo lietuviai Karolis Lukoševičius ir Jonas Virkutis, Lenkijos klubas pralaimėjo Ispanijos ekipai taip pat šešių įvarčių skirtumu 22:28. Pirmose rungtynėse A. Arciševskaja pelnė įvartį.
„Tai buvo dvejos labai skirtingos rungtynės. Namų rungtynėse tikrai nežaidėme gerai, padarėme daug techninių klaidų, buvo daug spragų gynyboje. Atsakomosios rungtynės buvo daug geresnės – gynėmės kietai ir po pirmo kėlinio rezultatas buvo lygus. Vis dėl to, tam tikromis atkarpomis sužaidėme prastai 10-15 minučių ir tai nulėmė galutinį rezultatą“, – komentavo kairiojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniaujanti A. Arciševskaja.
Europos taurės turnyre „Kobierzyce“ rankininkės įveikė du etapus. Pirmame etape Lenkijos klubas per dvejas rungtynes bendru rezultatu 65:63 nugalėjo Turkijos „Uskudar“ ekipą, antrame 56:48 pranoko Portugalijos „Sao Pedro Do Sul“ komandą.
„Tikslai, žinoma, visada būna patys aukščiausi. Norėjome žengti kuo toliau, tačiau viskas susiklostė kitaip. Manau, kad pasiekėme tiek, kiek šiuo metu galėjome. Pasiruošti rungtynėms turėjome vos dvi dienas. Tokiame lygyje labai sudėtinga per tiek laiko tinkamai pasiruošti dvikovai. Be to, komandoje vyksta nemaži pokyčiai. Pasikeitė vyriausiasis treneris, todėl dar vyksta adaptacija ir mums dar reikia laiko priprasti vieni prie kitų“, – teigė Europos taurės turnyre per 6 rungtynes 15 įvarčių pelniusi A. Arciševskaja.
„Kobierzyce“ komanda trenerių kaitą išgyveno jau įsibėgėjus sezonui. Praėjusių metų lapkričio pabaigoje Lenkijos čempionato prizininkių vairą perėmė ir Lietuvos rinktinę treniruojantis Herlanderis Silva.
„Trenerį gerai pažįstu, nes su Herlanderiu Silva jau pusantrų metų dirbame Lietuvos rinktinėje. Labai džiaugiuosi, kad dabar tenka su treneriu kartu dirbti ir klube. Labai jaučiasi trenerio propaguojama disciplina. Rungtynėse visada taikome tai, ką išanalizuojame per vaizdo peržiūras. Taip pat pakito kai kurie taktiniai dalykai ir gynyba“, – apie nuo 2024 m. rugsėjo Lietuvos rinktinę treniruojantį portugalą sakė A. Arciševskaja.
Prieš šį sezoną į „Kobierzyce“ komandą iš kitos Lenkijos ekipos „Piotrcovia“ perėjusi A. Arciševskaja Lenkijos čempionate per 16 rungtynių pelnė 53 įvarčius ir atliko 59 rezultatyvius perdavimus. Savo komandoje, kurioje taip pat žaidžia keturios legionierės iš Ukrainos ir dvi iš Šiaurės Makedonijos, lietuvė yra trečia pagal rezultatyvumą.
„Man skiriamas gan svarbus vaidmuo komandos puolime. Manau, kad stiprioji mano pusė atakoje yra metimai iš toli. Bet padedu ir gynyboje, ir visur, kur tik galiu. Dabar koncentruosimės Lenkijos čempionatui, kur mūsų tikslas yra medaliai. Tikiuosi, jog šį planą įgyvendinsime“, – sakė 4 vietą Lenkijos čempionate užimančios „Kobierzyce“ komandos naujokė.
