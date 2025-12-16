 Lietuvos sporto apdovanojimuose – išskirtinis Rūtos Meilutytės įvaizdis

2025-12-16 22:12 diena.lt inf.

Antradienio vakarą per prestižinius Lietuvos sporto apdovanojimus bene labiausiai nustebino Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė. 

Į šiuos apdovanojimus kiekvienais metais atvyksta geriausi šalies sportininkai, garsūs visuomenės, pramogų ir kultūros pasaulio atstovai. Tarp jų šį vakarą buvo ir R. Meilutytė, kuri labai nustebino itin drąsiu įvaizdžiu. 

Kai plaukikė žengė raudonuoju kilimu, susirinkusieji smalsiai nužvelgė jos aprangą.  

Į sporto apdovanojimus Rūta atvyko avėdama ilgaaulius batus, vilkėdama languotą sijoną ir viršų, kuris panašus į liemenėlę. 

Lietuvos sporto apdovanojimuose pagerbiami geriausi praėjusių metų olimpinio ir paralimpinio sporto atletai, treneriai ir komandos. 

Šiais metais įteikiami 10 apdovanojimų. Penki skirti olimpinio, keturi – paralimpinio sporto laureatams.  Teikiamas ir išskirtinis apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“.

 

Varnenas is kau
gyvai atrode baisiai. o kai dar pradejo politikuit ten kur suvokimo neturi tai Ruta, plaukiok tyliai
2
0
Visi komentarai (2)

