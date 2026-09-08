Lietuvos triatlono taurės sezono uždanga Druskininkuose pažymėta finišu be bato

Po paskutinio etapo buvo apdovanoti ir viso sezono laureatai. Šiais metais Lietuvos triatlono taures olimpinėje distancijoje iškovojo Mantas Jablonskis ir Gabija Juknytė. Bendrosios įskaitos taškai buvo skaičiuojami pagal keturis geriausius etapus.
Antrąsias vietas užėmė Marijus Butrimavičius ir Sigita Šidlauskienė, trečiąsias – Džiugas Zarauskas ir Arūnė Daunienė.
Sprinto distancijoje LTT taurės laimėtojais tapo Ugnė Dvilevičiūtė ir Martynas Mickus, „Tri-Fun“ – Smilė Žasetytė ir Tajus Kolyčius.
Klubų įskaitoje pirmąją vietą užėmė „TRItonas“, antrąją – „HighPeaks Lietuva“, trečiąją – BTT.
Paskutiniame etape Druskininkuose savo įspūdingą dominavimą pratęsė Mantas Jablonskis. Jau anksčiau taurę užsitikrinęs M. Jablonskis olimpinėje distancijoje visus varžovus aplenkė penktame LTT etape iš eilės.
„TRItono“ atstovas 1,5 km nuplaukė, 40 km numynė dviračiu ir 10 km nubėgo per 2 val. 3 min. 54 sek.
Antrąją vietą užėmė pagrindinis jo konkurentas Marijus Butrimavičius (Trakų sporto centras; 2:06.39), trečiąją – D. Zarauskas (2:08.32).
„Sezoną vertinu puikiai. Džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti formą. Po Molėtų etapo jaučiausi visai pailsėjęs. Visi sezono tikslai įgyvendinti maksimaliai. Džiugu, kad laimėta LTT taurė, pasiekiau „IronMan“ rekordą. Geresnio sezono negalėjau įsivaizduoti“, – sakė M. Jablonskis.
Kitą sezoną jis ketina startuoti „IronMan“ triatlone jau tarp profesionalų. Tam jis jau po savaitės ketina kibti į darbus ir dar labiau patobulinti įgūdžius.
Tarp moterų antrąjį iš eilės etapą olimpinėje distancijoje laimėjo Unė Narkūnaitė (BTT) – 2 val. 28 min. 48 sek. Įdomu tai, kad finalinę bėgimo rungtį ji užbaigė... tik su vienu batu.
„Nutrūko raištelis. Bėgdama jaučiau, kad laisvėja batas ir atrodė, kad tuoj pamesiu. Bandžiau susiveržti, bet raišteliai buvo jau visai nutrūkę. Teko juos visai nuimti. Taip gavosi, kad likusius 5 km turėjau įveikti su vienu batu, – po finišo juokėsi U. Narkūnaitė. – Buvau pirma, dar galvojau, kad kažkas paskolins batą. Kadangi jo niekas neatnešė, nusprendžiau vis tiek pabaigti trasą. Jaučiasi, kad kojoje bus nemažos mėlynės, bet išgyvensiu."
U. Narkūnaitė prisipažino, kad Druskininkų triatlonas jai yra ypatingas. Ne tik dėl trasos grožio, bet ir dėl to, kad čia ji, būdama 16-os, pirmą kartą įveikė olimpinę distanciją.
„Oras iš pradžių atrodė baisus, bet startavus atsiranda adrenalinas, nuo kurio nebesijaučia nei šaltis, nei lietus“, – pabrėžė U. Narkūnaitė.
Tiesa, ji sudalyvavo tik trijuose LTT etapuose, todėl bendroje įskaitoje tarp prizininkių nepateko. Sportininkė džiaugiasi savo sezonu, bet kitam sezonui kels dar aukštesnius tikslus. Ji atskleidė, kad naujam sezonui ruošis užsienyje.
Olimpinės distancijos estafetėje triumfavo „All Stars-Klaipėdos triatlono klubo“ atstovai – Tomas Vaitkus, Giedrius Cirtautas ir Gediminas Simutis.
Perpus trumpesnėje sprinto distancijoje nugalėjo Arimantas Sakalas ir Rūta Juškevičiūtė, o estafetėje triumfavo „HighPeaks Lietuva“ trio – Arvydas Daunys, Gabrielė Juknytė ir Gabrielė Andrijauskaitė. Vaikų triatlone nugalėjo Einius Marcinkevičius bei Justė Levickaitė.
Šiais metais Lietuvos triatlono taurės etapai surengti Kaišiadoryse, Veisiejuose, Trakuose, Jonavoje, Skaudvilėje, Molėtuose ir Druskininkuose.
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