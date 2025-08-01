Maslobojevas: norėjosi net butelį atsidaryti

„Glory 100“ turnyre pasaulio čempiono titulą prieš marokietį Tariką Khbabezą laimėjęs S. Maslobojevas LNK žinioms pasakojo, jog kelios dienos po kovos sužinojo šią naujieną.
„Nėra taip, kad aš atsibudau ir man tai buvo naujiena. Visa tai sužinojau kelias dienas po kovos ir visą vasarą pragyvenau kančioje, – sakė sportininkas. – Bandėme ieškoti atsakymo, bendravome su įvairiomis WADA (pasaulinė anti-dopingo agentūra) atstovybėmis, susisiekėme su aštuoniomis laboratorijomis.“
Pasak 38-erių kikboksininko, preparatas, kurį rado jo kūne, šiame sporte jokios naudos neduoda.
„Logikos visame tame nėra, – kalbėjo „Sparta Fight Gym“ kovotojas. – Prieš kiekvienas varžybas turiu numesti mažiausiai 10 kg. Medžiaga, kurią rado, skatina raumenų augimą, kietina juos. Jei būčiau pozavęs ant scenos, tuomet būtų kitas reikalas. Tokios medžiagos nei mano smūgių, technikos, ar viso to pasiruošimo niekaip nepakeistų.“
Kaip pasakojo pats iš Klaipėdos kilęs kovotojas, su antidopingu jis susiduria jau ilgą laiką. Visuomet bendradarbiavo su mėginius imančiais agentūros atstovais.
„Mane tikrino visą mano sportinį gyvenimą – 20 metų, – pasakojo dukart „Glory“ čempiono diržą iškovojęs S. Maslobojevas. – Nuo 2013-ųjų, kuomet pirmą kartą tapau WAKO organizacijos čempionu, esu pastoviai tikrinamas tiek po kovų, tiek nelauktai namuose. Čia reikia būti visišku imbicilu, kad taip rizikuotum. Man per daug svarbus šis sportas ir esu daug paaukojęs gyvenimo tam, kad vienus iš paskutiniųjų karjeros metų šitaip suterščiau.“
Sportininkas atskleidė, jog pastaruoju metu jo režime keitėsi įmonės ir papildai, kuriuos jis vartojo.
„Nuo naujų metų pradėjau dirbti su naujomis įmonėmis, naudojau daug naujų papildų, – pripažino kovotojas. – Visus juos išsiuntėme analizei, o daugiau, kol vyksta tyrimas, komentuoti aš teisės neturiu. Procesas užtrunka, bet tikiuosi, jog tiesa išlįs.“
Kaip pasakojo pats kikboksininkas, atidavęs diržą jis jo taip lengvai susigrąžinti, net ir paaiškėjus, jog jo organizme dopingo nebuvo, negalės. Dėl to ir vėl tektų kovoti ringe.
„Aš nenoriu būti tuo, kas laikysis nagais ir dantimis to titulo. Diržą atiduodu, – pareiškė S. Maslobojevas. – Kuomet išaiškės tiesa, mes tariamės, jog grįšiu atgal ir kovosiu titulinėje kovoje. Šiuo metu esame šiek tiek pasistūmėję į priekį. Esu už sąžiningą žaidimą, todėl atiduodu čempiono diržą, atsisakau titulo. O kai viską išsiaiškinsime, aš grįšiu ir jį pasiimsiu.“
S. Maslobojevas vis purtė galvą ir nesupranta, kuo neleistina medžiaga galėjo jam padėti kovoje su marokiečiu.
„Net jei ir papuolė ta medžiaga į mano kūną per maistą, kosmetiką ar papildus, aš net neįsivaizduoju, kokią ji man davė privilegiją. Šį pasiruošimą dariau po tris treniruotes į dieną, mano organizmas buvo nualintas, visi kraujo rodmenys buvo nukritę, – pasakojo sportininkas. – Atidaviau širdį, jokių neleistinų medžiagų net neplanavau naudoti, nes esu geriausias pasaulyje ir tai įrodžiau savo smūgiais, technika, o ne kažkokiais papildais.“
Kol vyksta tyrimas, S. Maslobojevas kovoti negali. Visgi, sportininkas pripažino, jog šiuo metu jam yra labai sunku.
„Šiuo metu man yra taikomas sportinis poilsio režimas – palaikau fizinę formą, sportuoju kartą į dieną, mokausi naujų technikų bei laikausi dietos, – apie savo rutiną kalbėjo kovotojas. – Bet yra labai sunku, ypač vakar, kai išėjo ta žinia. Pasakysiu atvirai, po ilgų metų pertraukos, norėjosi net butelį atsidaryti ir paklausti, už ką mane gyvenimas taip daužo? Pastoviai sau kartoju – esu kovotojas ir privalau atstovėti už save. Bėgti, pasislėpti ir slėptis už butelio gali bet kas, bet jei nori būti geriausias, privalai toks būti visur ir visada.“
Kikboksininkas dėkojo ir visiems aplinkiniams, kurie jį palaiko šiuo sunkiu momentu.
„Pasinaudodamas galimybe noriu padėkoti visiems mane palaikantiems, kurie mane stebi, žino mano istoriją, kad esu švarus ir aš jums pažadu, kad mes visame šitame reikale eisim iki galo.“
