Melnragėje – jėgos aitvarų čempionatas

Per sekmadienį vykusias varžybas Baltijos jūra sportininkams parodė savo galią.
Stiprus pietvakarių vėjas leido stabiliai valdyti aitvarus, o galingos bangos suteikė galimybę atskleisti tai, kas svarbiausia šiame sporte – gebėjimą ne tik valdyti aitvarą, bet ir išnaudoti bangą.
„Baltic Surf Kite Open 2026“ nugalėjo D. Peštenis, antrąją vietą iškovojo Dmitry Kuznetsov, trečiąją – Tomas Jakovlevas.
„Kite surf wave“ varžybose sportininkai plaukia banglentėmis, kurios nėra pririštos prie kojų.
Šioje disciplinoje pagrindinis dėmesys skiriamas ne šuoliams į orą, bet slydimui ant bangos – jos raižymui, manevrams ir jų atlikimo kokybei.
Teisėjai vertino, kaip sportininkas parenka bangą, ar geba ją „išvažiuoti“, ar sklandžiai jungia manevrus, išlaiko greitį, kontrolę, jėgą ir stilių.
Vienas netikslus posūkis ar per anksti pasirinkta banga galėjo kainuoti rezultatą, o vienas kokybiškas „važiavimas“ – pakeisti visos kovos eigą.
Iki 2,5 m kilusios bangos suteikė erdvės manevrams, tačiau kartu reikalavo drąsos, fizinės ištvermės ir greito situacijos vertinimo.
Pasak nugalėtojo D. Peštenio, pergalę lėmė ne vien technika, bet ir kantrybė.
„Tokiomis sąlygomis svarbiausia neskubėti ir sulaukti savo bangos. Kai banga gera, turi greitai priimti sprendimą, išlaikyti greitį ir leisti lentai „dirbti“ kartu su bangos forma. Finalas buvo tikrai stiprus – visi „važiavo“ užtikrintai, todėl kiekviena gera banga galėjo pakeisti rezultatus. Smagu laimėti pirmąjį „Baltic Surf Kite Open“, tikiuosi, kad šios varžybos Melnragėje taps tradicija“, – kalbėjo D. Peštenis.
Čempionato organizatorius Edgaras Martinėlis teigė, kad renginio idėja – ne tik išaiškinti stipriausią dienos sportininką, bet ir kurti tęstinę vandens sporto tradiciją Klaipėdos pajūryje.
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