Metus pradės įkaitusiose dykumose

Sieks geriausių rezultatų
48-asis Dakaro ralis vyks sausio 3–17 d. Saudo Arabijoje. Dalyviams, tarp kurių bus ir didelė grupė mūsų šalies sportininkų, teks maždaug 8 tūkst. km, iš kurių 5 tūkst. km sudarys greičio ruožai.
Motociklus vairuos Nerimantas Jucius, Dovydas Karka, Gediminas Šatkus, Saulius Klevinskas ir Edvardas Sokolovskis, visureigius – B. Vanagas ir Rokas Baciuška, bagius – Gintas Petrus, Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas, sunkvežimį – Vaidotas Žala.
„Classic“ automobilių lenktynėse startuos Karolis Raišys.
Pirmas ekstremalus išbandymas lauks sausio 7–8 d. – tai bus maratoninis etapas be techninio aptarnavimo: ekipažai privalės patys remontuoti techniką. Kitas toks iššūkis numatytas sausio 13–14 d.
„Keliaujame siekti geriausių rezultatų. Vis dėlto Dakaro ralis negailestingas net ir labiausiai patyrusiems. Puikiai žinome, kuo baigiasi optimizmas, todėl koncentruojamės į tai, ką galime kontroliuoti, – procesų tikslumą, kruopštumą detalėms, komandos mąstymo drausmę“, – dėstė B. Vanagas, kuriam talkins šturmanas Aisvydas Paliukėnas.
2024-aisiais B. Vanagas su estu Kuldaru Sikku užėmė aštuntą vietą, o pernai, važiavęs su lenku Szymonu Gospodarczyku, Dakaro ralio nebaigė.
Po pertraukos – šokas
V. Žala, pernai vairavęs sunkvežimį ir užėmęs penktą vietą, šiemet aukštesnės vietos sieks naujausios modifikacijos „Iveco Powerstar“ monstru.
„Team De Rooy“ ekipažą taip pat sudarys šturmanas portugalas Paulo Fiuza ir mechanikas olandas Maxas van Grolas. 2026-ųjų Dakaro ralis V. Žalai bus vienuoliktas per karjerą.
„Po dešimties mėnesių pertraukos grįžti į Dakaro režimą – brutalu. Atpranti nuo krūvių, smūgių ir purtymo, todėl vėl žengti į tą pačią upę tikrai nelengva, iš pradžių – net lengvas šokas“, – dalijosi mintimis daugkartinis Lietuvos ralio čempionas.
„Penkta vieta – neblogai, bet naujas sunkvežimis teikia dar daugiau vilčių, juo labiau kad aš jį sukonstravau, pasirūpinau, kad viskas būtų surinkta tinkamai“, – sakė M. van Grolas.
R. Baciuška savo sportinių trofėjų kolekcijoje turi jau tris Beduino statulėles (jomis apdovanojami tik Dakaro ralio bendros įskaitos prizininkai).
Šįkart tauragiškis su šturmanu ispanu Orioliu Vidaliu dalyvaus „Stock“ klasės lenktynėse – naujutėlaičiu „Defender Dakar D7X-R“ visureigiu.
„2026-ųjų žygis labai skirsis nuo to, ką dariau anksčiau. Esu išbandęs SSV, „Challenger“, „Ultimate“ klases, dabar – „Stock“. Manau, pasirinkau teisingai, nes įgysiu daug patirties ateičiai. Mano tikslas vis dar tas pats – laimėti Dakaro ralį“, – tvirtino R. Baciuška.
„Defender Rally Team“ komandai kartu su lietuviu taip pat atstovaus legendinis Stephaneʼas Peterhanselis (keturiolika kartų Dakaro ralio čempionas) ir daugkartinė JAV motokroso čempionė Sara Price.
Svajonė ir išbandymas
Šiemet Beduino statulėlę į Lietuvą atvežęs K. Raišys pripažino, kad 2026-ųjų ralio bijo labiau nei 2025-ųjų lenktynių, nepaisant, kad pasiruošęs geriau.
„Jau įsitikinau, kiek skirtingų rizikų laukia. Bandau nuvyti mintis apie rezultatą, nes jei pradėsiu apie jį galvoti, tikėtina, kad finišo nepasieksiu“, – sakė K. Raišys, vairuosiantis „Classic“ kategorijos veteraną – 1978-ųjų „Land Rover 109 Station Wagon“.
„Man Dakaro ralis – didžiausia svajonė ir didžiausias išbandymas. Džiaugiuosi galėdamas žengti šį žingsnį, pasižadu atiduoti visas jėgas, kad pateisinčiau komandos ir pasitikėjimo kreditą man suteikusių bičiulių lūkesčius“, – pabrėžė legendinių lenktynių debiutantas motociklininkas D. Karka.
Iš Pasvalio kilęs sportininkas atstovaus „Energus Dakar Team“ komandai, važiuos „Honda CRF450RX“ motociklu, kurio technine priežiūra rūpinsis „Ht rally raid“ (Nyderlandai).
„Šis japonų inžinierių kūrinys veikia nepriekaištingai. Sukonstruotas ant enduro motociklo bazės, todėl šiek tiek mažesnis ir trumpesnis, nei, tarkime, KTM dakariniai motociklai, tačiau lengviau valdomas. Jei variklis būtų šiek tiek galingesnis, sakyčiau, kad motociklas – tobulas“, – sakė D. Karka.
