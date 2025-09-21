 Mykolas Alekna – pasaulio vicečempionas!

Mykolas Alekna – pasaulio vicečempionas!

2025-09-21 17:13 diena.lt inf.

Pasaulio čempionato, o kartu ir lengvosios atletikos sezono kulminacija – vyrų disko metimo finalas. Sekmadienį Tokijuje į kovą stojo net trys lietuviai – Martynas Alekna, Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius.

Mykolas Alekna
Mykolas Alekna / Lietuvos lengvosios atletikos federacijos nuotr.

Mykolas Alekna suspindo sidabro medaliu. Jis nusileido Danieliui Stahliui.

Lietuvis geriausiu savo bandymu diską nusviedė 67,84 m.

A. Gudžius užėmė 6-ą vietą, o Martynas Alekna iškovojo 7-ą poziciją.

