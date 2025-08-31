Mykolas Alekna: tikiuosi pergalės ir Tokijuje

22-ejų metų M. Alekna laimėjo Ciuriche (Šveicarija) surengtas „Deimantinės lygos“ finalo disko metimo varžybas.
„Letzigrund“ stadione lietuvis nusviedė įrankį 68,29 m. Antrą vietą užėmė slovėnas Kristjanas Čehas – 67,18 m. Trečias liko olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona – 67,06 m.
„Padariau smulkių klaidų, neišvengiau techninių trūkumų, tačiau tai – gera pamoka ruošiantis pasaulio čempionatui. Tikiuosi, Tokijuje iškovosiu aukso medalį. Sėkmė „Deimantinėje lygoje“ suteikė man daugiau pasitikėjimo savimi, – po varžybų kalbėjo 30 tūkst. JAV dolerių premiją pelnęs M. Alekna. – Į Japoniją išvyksiu jau kitą savaitę, ten vyks treniruočių stovykla.“
Šį sezoną lietuvis dalyvavo keturiuose „Deimantinės lygos“ etapuose: pergales šventė Judžine (JAV, 70,97 m) ir Londone (Didžioji Britanija, 71,70 m), galiausiai Ciuriche, antras buvo Briuselyje (Belgija, 68,82 m).
Pagrindinį „Deimantinės lygos“ trofėjų yra iškovoję dar du Lietuvos disko metikai – Virgilijus Alekna (2011 m.) ir Andrius Gudžius (2017 m.).
Net keturis kartus triumfavo lenkas Piotras Malachowskis (2010, 2014, 2015 ir 2016 m.), po du – estas Gerdas Kanteris (2012 ir 2013 m.), švedas Danielis Stahlis (2019 ir 2021 m.), australas Matthew Danny (2023 ir 2024 m.).
2025 m. „Deimantinės lygos“ varžybose penkis įskaitos taškus yra pelnęs ieties metikas Edis Matusevičius (šešta vieta Briuselyje ir septinta Chožuve),
Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas vyks rugsėjo 13–21 d. Tokijuje. Kelialapius į Japonijos sostinę jau turi M. Alekna ir bėgikė Gabija Galvydytė (800 m ir 1 500 m).
