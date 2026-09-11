Nemokama pramoga ant vandens: išbandyti galės net neturintys jokios patirties

Projekto metu vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems sudaroma galimybė nemokamai susipažinti su motorlaivių sportu, išmokti saugiai elgtis prie vandens ir praktiškai išbandyti motorlaivio valdymą. Dalyvauti gali ir jokios ankstesnės patirties neturintys žmonės.
Kauno mariose vyksta reguliarios treniruotės
Pirmoji projekto veikla prasidėjo Lietuvos motorlaivių federacijos bazėje prie Kauno marių. Nuo liepos 13 d. iki spalio 13 d. čia vyksta 13 savaičių trukmės reguliarių fizinio aktyvumo treniruočių ciklas.
Treniruotėse dalyviai mokosi pagrindinių motorlaivio valdymo principų, atlieka reakciją ir koordinaciją lavinančias užduotis, susipažįsta su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis. Praktinės užduotys vykdomos tiek krante, tiek vandenyje.
Motorlaivio valdymas reikalauja susikaupimo, greitos reakcijos, tikslių judesių ir gebėjimo įvertinti besikeičiančią situaciją. Todėl treniruotėse ugdomi ne tik techniniai įgūdžiai, bet ir gerinamas bendras fizinis pasirengimas, koordinacija bei pasitikėjimas savo jėgomis.
Užsiėmimai vyksta individualiai arba mažomis grupėmis. Jų turinys ir sudėtingumas pritaikomi pagal kiekvieno dalyvio amžių, gebėjimus ir ankstesnę patirtį.
Spalį – keturios nemokamos atvirų durų dienos
Spalį projekto veiklos persikels ir į Zarasus, Kupiškį bei Birštoną. Šiose vietovėse Lietuvos motorlaivių federacija organizuos nemokamas motorlaivių sporto atvirų durų dienas:
- spalio 2 d. – Zaraso ežero Didžiojoje saloje;
- spalio 3–4 d. – Kupiškio marių rekreacinėje teritorijoje, Marių g. 9, Aukštupėnuose;
- spalio 10 d. – Birštono sporto centre.
Renginiai vyks nuo 10 iki 18 val. Juose galės dalyvauti 5–59 metų asmenys – vaikai, jaunimas ir suaugusieji.
Atvirų durų dienų dalyviai bus supažindinti su motorlaivių sportu, laivybos pagrindais ir saugaus elgesio prie vandens taisyklėmis. Programoje taip pat numatytos reakciją, koordinaciją ir komandinį darbą lavinančios veiklos bei praktinis motorlaivio valdymo išbandymas prižiūrint profesionaliam treneriui.
Prieš prasidedant praktinėms veikloms kiekvienas dalyvis išklausys saugos instruktažą. Visa reikalinga įranga ir apsaugos priemonės bus suteiktos renginio vietoje.
Būtina išankstinė registracija
Dalyvavimas visose projekto veiklose yra nemokamas, tačiau dėl riboto vietų skaičiaus būtina išankstinė registracija.
Aktuali informacija apie renginius, registraciją ir galimus tvarkaraščio pakeitimus skelbiama Lietuvos motorlaivių federacijos interneto svetainėje ir federacijos socialiniuose tinkluose.
Projektas „Motorlaivių sportu grįstas fizinio aktyvumo skatinimas Lietuvoje“ (Nr. NSA-FA-NFA-2026-0291) bendrai finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis.
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