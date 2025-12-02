 Nesėkmė Europos plaukimo čempionate – Rapšys nepateko į finalą

į pusfinalį pateko Teterevkova ir Plytnykaitė
2025-12-02 12:21 diena.lt inf.

Europos plaukimo čempionate, vykstančiame Liubline, Lenkijoje, dalyvauja dešimt lietuvių plaukikų.

Nesėkmė Europos plaukimo čempionate – Rapšys nepateko į finalą / P. Adamovič/BNS nuotr.

30-metis Danas Rapšys čempionate startavo 400 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi atrankoje. Sportininkas distanciją įveikė per 3 min. 42,26 sek. Jis užėmė aštuonioliktąją vietą. 

Toje pačioje rungtyje varžęsis Kristupas Trepočka užėmė 25-ąją vietą (3 min. 43,56 sek.).

50 m peteliške rungties atrankoje 16-metis Tajus Juška liko 40-as, finišavęs per 23,71 sek.

100 m krūtine plaukimo rungtyje į pusfinalį prasibrovė Kotryna Teterevkova (1 min. 04,98 sek.) ir Smiltė Plytnykaitė (1 min. 5,85 sek.). 

Kotryna Teterevkova
Kotryna Teterevkova / P. Adamovič/BNS nuotr.
