Nesėkmė Europos plaukimo čempionate – Rapšys nepateko į finalą

30-metis Danas Rapšys čempionate startavo 400 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi atrankoje. Sportininkas distanciją įveikė per 3 min. 42,26 sek. Jis užėmė aštuonioliktąją vietą.
Toje pačioje rungtyje varžęsis Kristupas Trepočka užėmė 25-ąją vietą (3 min. 43,56 sek.).
50 m peteliške rungties atrankoje 16-metis Tajus Juška liko 40-as, finišavęs per 23,71 sek.
100 m krūtine plaukimo rungtyje į pusfinalį prasibrovė Kotryna Teterevkova (1 min. 04,98 sek.) ir Smiltė Plytnykaitė (1 min. 5,85 sek.).
Naujausi komentarai