 Nesutrukdė ir temperatūra: Teterevkovai – Europos čempionato bronza

2025-12-05 21:20
„LTU Aquatics“ inf.

Dar vidurdienį peršalimo simptomus pajautusi ir kartu su treneriu T. Duškinu svarsčiusi apie tai ar startuoti šio vakaro finale Kotryna Teterevkova jame vis tik startavo: atnaujino sau priklausiusį Lietuvos rekordą ir iškovojo Europos plaukimo čempionato bronzos medalį.

Kotryna Teterevkova
Kotryna Teterevkova / „LTU Aquatics“ nuotr.

Tai – pirmasis Lietuvos rinktinės medalis šių metų Europos čempionate, o 2 min. 19,30 sek. – naujasis Lietuvos rekordas. Vilnietė plaukė 200 m krūtine.

Auksą finale iškovojo vokietė Anna Elendt (2 min. 18,16 sek.), o sidabru pasidabino britė Angharad Evans (2 min. 18,90 sek.).

„Dabar visiškai neturiu žodžių, nes per pietus turėjau 38 laipsnius temperatūros, ir mes svarstėm.. Ar praleisti, ar eiti tiesiog bandyti. Dar bandau susivokti kas įvyko. Kartais per daug savim abejoju, kur iš tikrųjų galiu padaryti geriau“, – sakė „kaip sapne“ po finalo pasijutusi K. Teterevkova.

