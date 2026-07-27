Nida išprausė čempionus: triumfavo stiprios italų ir graikų įgulos

Paskutinę varžybų dieną buriuotojus „pašventino“ įkyrus lietuviškas lietus, tačiau sąlygos buriavimui buvo palankios: 7–8 m/s vėjas leido sklandžiai įvykdyti lemiamas lenktynes – dramatišką „470“ klasės medalių kovą bei paskutiniuosius „420“ laivynų plaukimus.
Savaitės renginys Nidoje tapo tikra buriavimo švente, pademonstravusia nepaprastą šio sporto masiškumą ir grožį. Čempionate varžėsi daugiau nei 400 jaunųjų buriuotojų iš viso pasaulio – nuo Europos valstybių iki Singapūro, Naujosios Zelandijos, JAV bei Brazilijos. Teisėjavo aukščiausios kategorijos, pasaulinio lygio teisėjai, o visas šešias lenktynių dienas sportininkų rezultatus fiksavo laivuose įrengta tiesioginio sekimo įranga – GPS sekikliai (trekeriai).
„470“ klasė: lemiamas medalių plaukimas ir U21 nugalėtojai
Olimpinė dvivietė „470“ jachta – tai aukščiausio meistriškumo platforma, kurioje nuo šio olimpinio ciklo rungtyniaujama mišrių įgulų (Mix) formatu. Čia kova pareikalavo ne tik idealaus laivo valdymo, bet ir nepriekaištingos taktikos.
Paskutinę dieną 10 stipriausiųjų įgulų stojo į lemiamą kovą – Medalių plaukimą, kuriame iškovoti taškai dvigubinosi, todėl įtampa tvyrojo iki paskutinio distancijos metro.
Bendrojoje įskaitoje Europos čempionais tapo visą čempionatą lyderiavę italai Lisa Vucetti ir Vittorio Bonifacio. Jie taip pat iškovojo aukso medalius U21 amžiaus kategorijoje. Talentingas Italijos duetas Europos jaunimo čempionų titulą užsitikrino prabėgus vos savaitei po to, kai tapo ir pasaulio jaunimo čempionais.
„Jaučiamės nuostabiai! Savaitė buvo labai sunki, bet mes sugebėjome išlaikyti lyderių pozicijas iki pat pabaigos. Esame neįtikėtinai laimingi,“ – džiaugsmo neslėpė L. Vucetti.
Sidabro medalius iškovojo: ukrainiečiai Sviatoslavas Madonichas ir Yelyzaveta Vasylenko. Jiems taip pat įteikti U21 įskaitos vicečempionų medaliai.
„Ypatingai džiaugiamės, kad galėsime išskleisti savo šalies vėliavą ant apdovanojimų pakylos šiuo svarbiu Ukrainai metu. Dabar toks yra mūsų darbas – būnant čia, Europoje, kelti Ukrainos vėliavą kuo aukščiau,“ – tvirtino Ukrainos įgulos vairininkas S. Madonichas.
Bronzos medalius iš Nidos išsiveža: vokiečiai Amelie Wehrle ir Riccardo Honoldas.
Lietuvai šioje olimpinėje klasėje atstovavusi Beno Šapkino ir Augustės Žukauskaitės įgula čempionate įgijo neįkainojamos patirties tarp stipriausiųjų pasaulio buriuotojų.
„Tai buvo vienas svarbiausių čempionatų mano gyvenime. Pamačiau, kaip buriuoja geriausi pasaulio sportininkai, ir supratau, kiek daug dar privalau išmokti. Manau, kad tai, ką patyrėme, yra labai vertinga norint tobulėti,“ – sakė B. Šapkinas. Jo partnerė A. Žukauskaitė pridūrė, jog dabar svarbiausia – daugiau treniruotis ir labiau pasitikėti savimi.
„420“ klasė: išsiskyrė masiškumu ir jaunyste
Išskirtiniu masiškumu pasižyminti „420“ jachtų klasė yra laikoma pagrindine „kalve“ pakeliui į profesionalųjį buriavimą. Buriuotojai čia rungėsi suskirstyti į Atvirąją (Open) bei jaunučių (U17) grupes, o po kvalifikacijos – į Auksinį ir Sidabrinį laivynus. Abiejuose laivynuose išsiskyrė stiprios Graikijos įgulos, kurios ir išsiveža pagrindinius medalius.
„420 Open“ ir Moterų įskaita:
Europos čempionų titulą iškovojo: mišri Graikijos įgula Jasonas Panagopoulos ir Fevronia Bouzana. Jau antrą sunkią regatą iš eilės atlaikę graikai teigė dabar labiausiai trokštantys kuo greičiau grįžti namo ir atšvęsti pergalę su šeimomis.
Graikijos vėliava papuošė ir Moterų įskaitą, Europos čempionėmis tapo 𝐀𝐭𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐨𝐮𝐥𝐢𝐨𝐭𝐢 𝐢𝐫 𝐃𝐚𝐧𝐚𝐞 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨.
Atvirojoje grupėje Lietuvai atstovavo Astos Aperavičiūtės ir Mariaus Timofejevo įgula, demonstravusi gražius startus.
„Šios varžybos mums buvo kaip viena didelė, sunki treniruotė – išmokome labai daug. Laive jaučiamės stabilesni, saugesni, patys matome tobulėjimą. Buvo lenktynių, kur pavyko gerai startuoti, įgijome patirties, tad kitose varžybose jau galėsime parodyti dar geresnius rezultatus,“ – sakė septyniolikmetė vairininkė A. Aperavičiūtė.
„420 U17“ grupė:
Jauniausiųjų įgulų Auksiniame laivyne įnirtinga kova vyko dėl trečiosios vietos, o čia dominavo Graikijos ir Ispanijos atstovai.
U17 Europos čempionais tapo: įgula iš Graikijos Maria Anna Makri ir Veselina Troshku. Merginos iš Atėnų taip pat iškovojo ir Moterų įskaitos čempionių titulą.
„Sąlygos Nidoje mums pasirodė sudėtingos: vanduo šaltas, vėjas nuolat sukinėjasi, o konkurentai buvo labai stiprūs ir visi kovojo dėl medalių,“ – po paskutinių lenktynių atviravo M. A. Makri.
Šventinė nuotaika krante ir Nidos svetingumas
Po lemiamų finišų buriuotojai grįžo į krantą, kur sportines kovas pakeitė džiaugsmas, ašaros ir apsikabinimai. Nepaisant vėsaus oro, jaunimas turėjo laiko pasidžiaugti Neringos gamtos vaizdais, maistu ir saugumu.
Renginio organizatoriai bei tarptautiniai teisėjai vienbalsiai pripažino, kad Nida puikiai tinka aukščiausio lygio buriavimo renginiams, o Kuršių marios yra nenuspėjama, todėl itin įdomi akvatorija buriuotojams.
Visi čempionato rezultatai: 2026 Junior Europeans Results
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