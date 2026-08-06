Olimpinės svajonės siekiantis karys savanoris: tarnyba padeda sportui

24-erių lengvaatletis atsakingas pareigas kariuomenėje sėkmingai derina su profesionaliuoju sportu ir netgi svajoja apie dalyvavimą olimpinėse žaidynėse.
Trumpoje L. Šermukšnio karjeroje – jau 5 Lietuvos čempiono titulai ir šalies rekordas 4x400 m estafetės rungtyje. Praėjusį savaitgalį Rygoje (Latvija) vykusiame Baltijos lengvosios atletikos čempionate Marto Skrabulio auklėtinis iškovojo auksą bei pagerino asmeninį 400 m barjerinio bėgimo rekordą, nuotolį įveikęs per 51,13 sek. Tai – vos 0,74 sek. prastesnis rezultatas nei 14 metų gyvuojantis Silvestrui Guogiui priklausantis Lietuvos rekordas.
„Nenoriu prisikalbėti, bet pradinis tikslas yra Lietuvos rekordas, norėčiau būti pirmas lietuvis, išbėgęs iš 50 sek. barjerinio bėgimo rungtyje. Norisi gerinti tą tikslą, o pats aukščiausias tikslas šiame olimpiniame periode yra Los Andželo olimpinės žaidynės“, – siekius įvardijo L. Šermukšnis.
Luko istorija ypatinga tuo, kad jis – vienas iš nedaugelio aukšto meistriškumo sportininkų, atlikęs privalomą 9 mėn. trukusią karinę tarnybą. Tarnyboje įgyti įgūdžiai lengvaatlečiui praverčia ir siekiant aukštumų sporte.
„Tarnybą aš pradėjau iš karto po mokyklos, 2020-2021 metais. Visą laiką linkau prie kariuomenės, dalyvavau Šaulių sąjungos veikloje ir norėjau stoti į Lietuvos karo akademiją. Net nebuvo minties vengti karinės tarnybos ir ieškoti būtų kažką apeiti“, – pasakojo L. Šermukšnis.
Net ir atliekant 9 mėn. privalomą karinę tarnybą profesionaliems sportininkams Lietuvos kariuomenė sudaro galimybes dalyvauti varžybose bei treniruočių stovyklose. Tiesa, L. Šermukšnis šia išlyga nepasinaudojo, kadangi jo tarnybos metu buvo įsismarkavusi Covid-19 pandemija.
„Tuo metu lengvaatlečio karjera sustojo, nes negalėjau vykti į varžybas dėl pandemijos. Pati kariuomenė sportuoti skatino nuo pat pirmų dienų, vyko fizinio rengimo užsiėmimai, net ir laisvu laiku su kitų sporto šakų atletais eidavome į salę ir sportuodavome po kelias valandas per dieną, pritaikydami kažką pagal savo sportą. Sportavimo procesas nenutrūko visos tarnybos metu“, – teigė L. Šermukšnis.
Kariuomenėje įgytus įgūdžius sporto klubui „Cosma“ atstovaujantis Lietuvos rinktinės narys pritaikė ir lengvaatlečio karjeroje, o karjera sporte padėjo ir karinei tarnybai.
„Man sportas padėjo karinei tarnybai, nes ten reikia daug jėgos, reikia daug ištvermės, reikia gero psichologinio pasiruošimo, o tą turėjau iš sporto. O kariuomenė padėjo tuo, kad joje buvo disciplina. Anksčiau nebuvau komandos žaidėjas, bet kariuomenė išmokė, kad komandinis darbas yra labai svarbus ir, pavyzdžiui, ta emocija dabar, kurią gaunu estafetės bėgimo metu, yra artima kariuomenei ir komandiniam darbui“, – tarnybos privalumus vardijo tituluotas lengvaatletis.
Baigęs privalomą karinę tarnybą L. Šermukšnis pratęsė kario kelią Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Lengvaatletis ir toliau siekia aukštumų sporte, o šiemet netgi turėjo tikslą su vyrų estafetės 4x400 m komanda prasibrauti į Europos čempionatą.
„Jau šešti metai esu kariuomenėje, per tą laiką sugebėjau pakilti iki grandinio laipsnio. Esu skyriaus vadas, dalyvauju pratybose, atlikinėju papildomas užduotis kaip TMU (taikos meto užduotys – aut. past.), įvairūs budėjimai ir panašiai, tas tęstinumas taip ir išlieka, ta veikla kasdien įtraukiama į mano dienotvarkę. Interesų dėl sporto nėra, priešingai, kariuomenėje skatinamas geras fizinis pasirengimas ir profesionalus sportas“, – pasakojo L. Šermukšnis.
Šių metų birželį Palangoje vykusiose Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) taurės varžybose Lietuvos kariuomenės karys savanoris įsirašė į šalies istoriją, su estafetės 4x400 m komanda pagerinęs šalies rekordą – ketveriukė distanciją nubėgo per 3 min. 8,75 sek.
„Man asmeniškai didelė garbė bėgti su komanda. Tas darbas, kurį darome, yra geras, tikslingas ir padeda pasiekti tikslų. Komandinis tikslas, išvažiuoti į Europos čempionatą, buvo užsibrėžtas jau šiais metais, tačiau traumos mus pristabdė ir pritrūko pasiruošimo. Turiu tikslą ne tik individualią rungtį vežti į aukščiausio lygio varžybas, bet ir tą pačią estafetę, nes tai komandinė rungtis, tai yra emocija, kurios niekur kitur nepatiri“, – šyptelėjo L. Šermukšnis.
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