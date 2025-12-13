Pasaulio elito metraštyje – Baltijos šalių įrašai

Pirmas L. Norriso titulas
F1 pasaulio čempionato paskutinio – 24-ojo – etapo varžybos buvo surengtos Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).
Prieš jas bendros sezono įskaitos lyderis Lando Norrisas („McLaren“ komanda) turėjo 408 taškus. Aplenkti favoritą galėjo Maxas Verstappenas („Red Bull“, 396 tšk.), Oscaras Piastris („McLaren“, 392 tšk.).
Už laimėtą etapą skiriami 25 tšk., antra vieta įvertinta 18 tšk., trečia – 15 tšk., ketvirta – 12 tšk., penkta – 10 tšk., šešta – 8 tšk., septinta – 6 tšk., aštunta – 4 tšk., devinta – 2 tšk., dešimta – 1 tšk.
Abu Dabyje triumfavo M. Verstappenas, antras buvo O. Piastris, trečias – L. Norrisas, kuriam už šią poziciją tekusių 15 tšk. pakako planetos čempiono titului užsitikrinti (iš viso surinko 423 tšk.).
Vicečempionu tapo M. Verstappenas (421 tšk.), O. Piastris užėmė trečią vietą (410 tšk.).
„Atrodė, kad paskutinės sezono lenktynės tęsis amžinybę, jos išsunkė mūsų šeimą emociškai, tačiau vis tiek radome jėgų džiaugtis Lando ir jo komandos sėkme“, – sakė L. Norriso mama Cisca Wauman.
„Labiausiai didžiuojuosi, kad iškovojau titulą taip, kaip pats norėjau, ir kokiu stiliumi stengiausi tai padaryti, o ne ką nors mėgdžiodamas. Tiesiog buvau savimi“, – teigė britų ir belgų kraujo turintis L. Norrisas.
Estas skelbia pertrauką
Automobilių ralio pasaulio čempionatą (WRC) devintą kartą per savo karjerą laimėjo prancūzas Sebastienas Ogier.
„Toyota GR Yaris Rally1“ vairavęs 41-ų (gruodžio 17-ąją sukaks 42-eji) lenktynininkas laimėjo šešis etapus iš keturiolikos ir surinko 293 tšk.
Antrą vietą užėmė britas Elfynas Evansas (289 tšk.), trečią – suomis Kalle Rovanperä (256 tšk.). Estas Ottas Tänakas liko ketvirtas (216 tšk.).
Pasaulio čempiono titulų skaičiumi S. Ogier pasivijo savo tautietį Sebastieną Loebą. Po keturis kartus WRC karaliais buvo suomiai Juha Kankkunenas ir Tomis Mäkinenas.
Reikia nežmoniškai daug dirbti, tačiau nepamiršti mėgautis tuo, ką darai.
2019 m. planetos čempionas O. Tänakas nusprendė laikinai pasitraukti iš automobilių sporto.
„Karjeros dar nebaigiu, tai bus tik pertrauka. Noriu pravėdinti galvą, peržiūrėti prioritetus, daugiau laiko skirti šeimai, galiausiai – pasižvalgyti po atsinaujinusią gimtąją Estiją“, – sakė 38-erių sportininkas.
Šį sezoną estas laimėjo WRC septintą etapą Graikijoje, keturis kartus buvo antras (Kenijoje, Portugalijoje, Italijoje, Estijoje).
Brolių sėkmė
Motociklų žiedinių lenktynių (MotoGP) pasaulio čempiono titulą jau po septyniolikto etapo (įvyko iš viso 22) užsitikrino Marcas Marquezas.
Komandai „Ducati“ atstovavęs ispanas per aštuonioliktą etapą, vykusį Indonezijoje, patyrė traumą ir vėliau iki sezono pabaigos nelenktyniavo.
M. Marquezas surinko 545 tšk. Vicečempionu tapo jo brolis Alexas Marquezas (467 tšk.), bronzą pelnė italas Marco Bezzecchi (353 tšk.).
2020-aisiais Marcas irgi buvo susižeidęs, prireikė net penkių operacijų, kad galėtų grįžti į trasą.
„Visada mačiau šviesą tunelio gale. Keliauti jos link be pagalbos sunku. Man padėjo daugybė žmonių, nors esu egoistas – viską noriu pasiekti pats. Vis dėlto įsitikinau: vienam prisikelti iš po žemių – itin sudėtinga“, – sakė M. Marquezas.
32-ejų motociklininkas pasaulio čempionu tapo septintą kartą. Tiek titulų yra iškovojęs ir legendinis italas Valentino Rossi.
MotoGP rekordas (aštuoni pasaulio čempiono titulai) kol kas priklauso kitam italui Giacomo Agostini.
MXW trasose – lietuvė
Motokroso pasaulio čempionatą (MXGP) antrą kartą per savo karjerą laimėjo prancūzas Romainas Febvre.
Gruodžio 31 d. 34-ąjį gimtadienį švęsiantis lenktynininkas surinko 956 tšk. Antrą vietą užėmė belgas Lucas Coenenas – 917 tšk., trečias liko Nyderlandų atstovas Glennas Coldenhoffas – 678 tšk.
15-oje vietoje – latvis Paulas Jonass (274 tšk.), 34-oje – estas Jörgenas-Matthiasas Talviku (17 tšk.), 35-oje – kitas Latvijos motociklininkas Mairis Pumpuras (10 tšk.).
MX2 klasės čempionas – vokietis Simonas Längenfelderis (928 tšk.). Vienuoliktas buvo latvis Karlis Reišulis (356 tšk.).
Moterų motokroso (MXW) pasaulio čempione antrą kartą tapo Lotte van Drunen iš Nyderlandų (256 tšk.). Sidabrą pelnė italė Kiara Fontanesi (249 tšk.), bronzą – ispanė Daniela Guillen (248 tšk.).
Tarp įskaitos taškų iškovojusių 45 sportininkių 26-ą vietą užėmė ignalinietė Adrija Skudutytė (22 tšk.).
„Prizininkių podiumą labai sunku pasiekti: konkurencija – didelė, aukščiausio lygio. Reikia nežmoniškai daug dirbti, kad atsidurčiau viršūnėje, tačiau, kita vertus, nepamiršti mėgautis tuo, ką darai. Jeigu paskęsi rutinoje, nebeliks džiaugsmo“, – viename interviu svarstė daugkartinė Lietuvos motokroso čempionė.
