 Plaukikas Tajus Juška – pasaulio jaunimo čempionas!

Plaukikas Tajus Juška – pasaulio jaunimo čempionas!

2025-08-21 19:13
ltuaquatics.com inf.

Kaunietis Tajus Juška ketvirtadienį Otopenio (Rumunija) baseine tapo pasaulio jaunimo 100 m plaukimo peteliške čempionu. 

Tajus Juška
Tajus Juška / Bruce White/LTU Aquatics nuotr.

Atrankoje jis buvo 10-tas, o į finalą pateko 4-tu rezultatu (52,61 sek.). Finale Tajus distanciją įveikė per 51,83 sek. ir iškovojo pirmąjį aukso medalį Lietuvai per pastaruosius dešimt metų, kai 2025-aisiais auksu Singapūre pasaulio jaunimo čempionate pasipuošė 50 m krūtine plaukęs Andrius Šidlauskas.

Kaunietis taip pat pagerino ir sau priklausiusį Lietuvos rekordą.

Vakar pasaulio jaunimo čempionato vicečempione 50 m krūtine rungtyje tapo Smiltė Plytnykaitė.

„Labiausiai dėkingas jaučiuosi treneriams, kadangi visą ilgą sezoną niekada nepaliko vieno, visą laiką prižiūrėjo, palaikė, padėjo, todėl didžiausias ačiū jiems“, – sakė T. Juška.

Šiame straipsnyje:
Tajus Juška
pasaulio jaunimo plaukimo čempionas
100 m plaukimas peteliške

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų