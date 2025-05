Pradedantiesiems bėgikams – naudingi patarimai

– Ką reikia padaryti prieš bėgant?

– Prieš bėgant reikia turėti gerą nuotaiką, nusiteikimą, būtų gerai šiek tiek prasitempti sausgysles, raumenis, bet ne per stipriai. Tai yra šaltas raumuo ir nesinori jo stipriai per jėgą tempti. Reikia kelių pratimų, tada galima bėgti.

– Yra žmonių, kurie nedaro tempimų prieš bėgant. Ką jiems pasakytumėte?

– Nepasakyčiau, kad jie blogai daro. Kai išbėgi, pradžioje bėgi palengva, nedarai staigių judesių, kūnas įšyla. Netgi esu už tai, kad prabėgtume kokį kilometrą ramiai ir tik tada darytume tempimo pratimus.

– Ką reikia turėti, norint pradėti bėgti?

– Dalykai, į kuriuos atkreipiu dėmesį pati, kai bėgu arba treniruoju – avalynė. Ji turi būti parinkta būtent pagal tavo pėdą, bėgimo techniką.

LNK stop kadras.

– Kur tokią avalynę gauti?

– Ji yra specializuotose parduotuvėse. Jie turi savo bėgimo takus, stato žmogų ant to tako, testuoja, filmuoja, žiūri, kaip jis stato pėdą, ir parenka tinkamą avalynę.

– Jie tikriausiai kainuoja nemažai. Ar verta juos pirkti, jeigu žmogus nenusprendė, ar bėgs?

– Labai daug žmonių prisipirkę avalynės, kuri yra skirta tik varžyboms. Jie kainuoja po 400 Eur. Tačiau vienas minusas – jie labai greitai nusidėvi ir yra skirti kokiems 300–400 km.

– Ar turite patarimą tiems, kurie dirba sėdimą darbą, niekada nebėgiojo – kaip nesusitraumuoti? Ko pradžioje nedaryti?

– Pati didžiausia pradedančiųjų klaida – per greitas bėgimas. Žmonės pasirenka bėgti per greitai, padūsta. Dar labai svarbu – kvėpavimas. Mokyklose esame išmokyti, kad labai svarbu įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną, tačiau gauname žymiai mažiau deguonies kvėpuodami per nosį. Turime kvėpuoti tik per burną tolygiai – ar bėgi greitai, ar bėgi lėtai.

– Nuo kokių atstumų reikia pradėti?

– Turiu tokios patirties, kad su pradedančiaisiais, atėjusiais pas mane treniruotis, pradedame nuo greito ėjimo. Pulsas labai aukštai užkyla, diskomfortas yra bėgti. Greitas ėjimas – 100 m pabėgame, greitas ėjimas – 100 m pabėgame, o po to labai gražiai pereiname prie bėgimo.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Paminėjote pulsą. Kada jį pradėti stebėti – nuo pat pradžių ar pradedant bėgti didelius atstumus?

– Nuo pat pradžių – tai yra mūsų pagrindinis rodiklis, kad pulsas nebūtų per didelis. Vienų žmonių pulsas aukštesnis, kitų – žemesnis. Reikia asmeniškai nustatyti.

– Kitas žingsnis – mityba. Kada ją pradėti tvarkytis?

– Labai svarbu iki bėgimo nevalgyti 2–3 val., nebent kažką labai lengvai. Laisvai galime pavalgyti ir sėsti ant dviračio, tačiau bėgant bus labai sudėtinga. Rytais aš išgeriu kavos, suvalgau kelis sausainukus ir einu bėgti, o prieš vakarinę treniruotę stengiuosi, kad būtų 2–3 valandos visiškai be maisto. Kiekvienas turi atsirinkti pagal save. Vienas negali nevalgęs bėgti, kitam yra viskas gerai.

– Ko užtenka, kad galėtum bėgti? Aprangos ir motyvacijos?

– Sakyčiau, kad gali bėgti su bet kokia apranga, svarbu avalynė, laikrodukas ir treneris.