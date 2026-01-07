Prasidėjo registracija į „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynes

Nuo šiandien, sausio septintosios, komandos kviečiamos pildyti paraiškas ir taip užsitikrinti teisę būti pirmiems besirenkant patogesnes vietas lenktynių metu. Paraišką galima pildyti apsilankius organizatorių interneto svetainėje: https://racing.lt/lt/1006km/registracija.
„Labai norime lenktynėse matyti kuo daugiau besivaržančių komandų, o automobilių sporto lygis Lietuvoje jau eilę metų nuosekliai auga. Tai reiškia, kad dalyvavimo kaina taip pat auga. Šiemet įvedėme naujų taisyklių, leisiančių mažesnio biudžeto komandoms lenktynėse jaustis patogiau.
Iki lenktynių dar daugiau nei pusė metų, tačiau visi puikiai žinome, kad laikas ištirpsta labai greitai – kviečiu visus pradėti nuo registracijos, o tuomet, iki pirmųjų važiavimų trasoje, viskas susidėlioja į savo vietas“, – sportininkus į jau 27-ąjį kartą vyksiančias lenktynes kvietė pagrindinis jų organizatorius Darius Jonušis.
Neatidėliojama komandų registracija atneša aiškumo bei papildomų naudų tiek pačioms komandoms, tiek ir organizatoriams. Pirmieji pateikę paraiškas gauna pirmumo teisę renkantis vietas paddock ar pitlane zonose, o organizatoriai, galėdami bent preliminariai numatyti dalyvių kiekį, gali geriau pasiruošti ir pritaikyti infrastruktūrą karščiausiam lenktynių savaitgaliui.
Taip pat jau galima įsigyti ir žiūrovų bilietus – šiemet organizatoriai sumažino pasirinkimų kiekį iki penkių lygių bilietų, kad renkantis būtų aiškiau ir paprasčiau.
Naujausi komentarai