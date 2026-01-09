Prieš poilsio dieną Dakare – smėlio ir kopų išbandymas

Ankstyvą rytą prie starto linijos sportininkai susibūrė dėvėdami šilčiausius turimus drabužius. Nors laukė ilgas, šiltas ir smėlėtas greičio ruožas, tačiau pirmuosius kilometrus teko pradėti dar prieš patekant saulei, tad temperatūra tikrai nedžiugino.
Nedžiugino ir organizatorių noras prieš vienintelę Dakaro poilsio dieną maksimaliai išbandyti vairuotojų ištvermę. Motociklininkams šeštajame etape reikėjo įveikti 915 kilometrų, iš kurių – 326 km buvo greičio ruožas. Šis leido lenktynininkams apsiprasti kojas smėlynuose ir kopose, kurių pirmoje ralio dalyje itin trūko. Kai kurios lūžusios kopos buvo pažymėtos ir kelio knygoje, kaip itin pavojingos vietos, kuriose reikėtų pasirinkti saugų greitį.
Pirmasis smėlėtą finišo liniją kirto S. Klevinskas. Marijampolietis džiaugėsi pasiekęs finišą, nes greičio ruožas buvo sunkus.
„Bus ką analizuoti per tą poilsio dieną, nes kopose sekėsi tikrai sunkiai. Į kelias neįvažiavau, nes buvo labai klampios, stačios. Keliose vietose apsiverčiau, bet nestipriai, lengvai atsikėliau ir važiavau toliau. Gerai, kad bus galima rytoj atsikvėpti, nes nuovargis jau tikrai jaučiasi“, – palengvėjimo neslėpė sportininkas.
Panašiomis nuotaikomis gyveno ir valanda ilgiau trasoje užtrukęs G. Šatkus.
„Dar niekada taip nesidžiaugiau būdamas finiše. Pirma pusė labai sudėtinga buvo, teko griebtis nuskausminamųjų, nes po praėjusių dienų kritimų labai skauda riešą, jaučiau kiekvieną akmenuką. O kai vaistai jau suveikė, pradėjau medituoti ir ramiai važiuoti kopose. Tempas gal ir nebuvo konkurencingas, bet važiavau stabiliai, be klaidų. Tiesiog gera finišuoti.“
Šeštąją Dakaro dieną „AG Dakar Dubai“ pabaigė taip (duomenys preliminarūs):
- S. Klevinskas – 5 val. 40 min. ir 1 sek. (bendroje įskaitoje – 66 vieta, Rally 2 klasėje – 55 vieta);
- G. Šatkus – 6 val. 54 min. ir 53 sek. (bendroje įskaitoje – 90 vieta, Rally 2 klasėje – 79 vieta).
Šeštadienis – ilgai laukta ir užtarnauta poilsio diena, kurią ralio dalyviai praleis Saudo Arabijos sostinėje Rijade. Sekmadienį ralis oficialiai verčiasi į antrąją pusę, o čia dalyvių lauks smėlis ir kopos – Dakaras juda link Tuščiojo Ketvirčio (ang. Empty Quarter).
