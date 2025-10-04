„Rudens taurė“ – galimybių versmė jauniesiems šokėjams

31-oji „Rudens taurė“ po pertraukos sugrįžo į legendinę Kauno sporto halę. Spalio 4–5 d. jėgas išmėgins ir jauniausi pradedantys šokėjai, ir senjorai.
Tarp renginio akcentų – DSE „Grand Prix“ statusą turinti programa jaunučių ir jaunių amžiaus grupių šokėjams.
Anot šias varžybas inicijavusios Europos sportinių šokių asociacijos, ji skirta jauniems talentams ugdyti. Perspektyvios poros, startuojančios skirtinguose Europos miestuose („Grand Prix“ etapai jau įvyko Košicėje, Tartu, Prahoje, Bitoloje, Budapešte, Varšuvoje, Daugpilyje), kaupia reitingo taškus, o sezoną vainikuos superfinalas (šiemet jis numatytas gruodį Rygoje). Geriausi duetai bus įvertinti premijomis jų sportinei veiklai finansuoti.
Šiuo metu DSE „Grand Prix“ reitingų lentelėse aukščiausią vietą tarp lietuvių – 4-ąją – užima Elijus Mockus ir Simona Jefimenkaitė (jaunučiai, standartiniai šokiai).
„Rudens taurė“ sugrįžo į legendinę Kauno sporto halę.
11-oje pozicijoje – Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (jaunių 1-oji grupė, standartiniai šokiai), 12-oje – Girius Ramašauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (jaunių 2-oji grupė, Lotynų Amerikos šokiai).
Sporto halėje prizų sieks ir solo šokių bei jaunių, jaunimo, senjorų pasaulio reitingo (WDSF) varžybų dalyviai.
„Rudens taurė“ pirmą kartą buvo surengta 1994-aisiais (organizavo sportinių šokių klubas „Santaka“ ir jos vadovas Imantas Brikmanis). 2002-aisiais šios varžybos įtrauktos į pasaulio reitingų sistemą. Pastaruoju metu „Rudens taurę“ rengia klubas „Žiburys“ (vadovai Liudmila ir Vytautas Bankauskai).
Masiškumo rekordas užfiksuotas 2013-aisiais: tąkart vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų varžybose dalyvavo 712 porų iš daugiau nei dešimties šalių.
