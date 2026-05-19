„Shodan“ auklėtiniai Lietuvos vaikų-jaunučių čempionate skynė pergales

Čempionais amžiaus U10, U11 ir U12 kategorijose tapo bei aukso medalius iškovojo: Tautė Dauskurtaitė, Markas Mukauskas, Domantas Kubilius, Gabrielė Zikaitė, Eimantė Venslovaitė, Matas Diburys, Augustas Paročka, Kevinas Pernarauskis.
Amžiaus U13 vaikinų kategorijoje iki 55 kg aukso medalį iškovojo Kristupas Kozinecas. Pirmoje kovoje shodanietis įveikė Adomą Balčiauską (klubas DAO), o antroje laimėjo prieš Luką Lebedžinską (klubas „Kaunas karate kariai“). Finalinėje trečioje kovoje Kristupas čempiono titulą iškovojo prieš varžovą Karolį Glinskį (klubas „Baltas vilkas“).
Amžiaus U14 merginų kategorijoje iki 45 kg pirmosios vietos aukso medalį iškovojo Eva Jundulaitė. Pirmoje kovoje shodanietė laimėjo prieš varžovę Kamilę Mohammed (klubas „Baltas vilkas“), o antroje finalinėje kovoje iškovojo pergalę įveikusi Ugnę Degutytę (klubas „Okinava“).
Amžiaus U14 merginų kategorijoje iki 60 kg čempione tapo Joana Visakavičiūtė. Pirmosios kovos metu „Shodan“ mokyklos auklėtinę laimėjo prieš Ugnę Vaitiekūnaitę (klubas „Fudoshin“), o antroje pelnė pergalę įveikusi Akmilę Budrytę (klubas „Budora“). Finale Joana susirungė su priešininke Greta Vaitiekūnaite (klubas „Shodan“), po atkaklios sportininkių kovos Joana įveikė varžovę bei iškovojo pirmosios vietos čempionės titulą.
Amžiaus U14 merginų kategorijoje +65 kg čempione tapo bei ant nugalėtojų pakylos lipo Goda Ruokytė. Pirmoje kovoje ji įveikė varžovę Jevnikiją Novikaitę (klubas „Ippon“), o antroje finalinėje kovoje iškovojo pirmosios vietos aukso medalį prieš sportininkę Madleną Radulevič (klubas „Saulės ženklas“).
Amžiaus U14 vaikinų kategorijoje iki 60 kg čempionu tapo Ignas Dirvonskis. Pirmosios kovos metu „Shodan“ mokyklos auklėtinis laimėjo prieš Andrėjų Kolpakovą (klubas „Budora“), o antroje pelnė pergalę, įveikęs Majų Nenartavičių (klubas „Shodan“). Finale Ignas susirungė su priešininku Tauru Pugačiumi (klubas DAO), po atkaklios sportininkų kovos shodanietis įveikė varžovą bei iškovojo pirmosios vietos čempiono titulą.
Amžiaus U14 vaikinų kategorijoje iki 65 kg aukso medalį iškovojo net tris kovas čempionate laimėjęs Nojus Antonovičius. Pirmoje kovoje jis pelnė pergalę prieš Dominik Akanovič (klubas „Ippon“), pusfinalio kovoje įveikė varžovą Kajų Černiauską (klubas „Tornadas“), o finale susirungė ir stipriais smūgiais pelnė čempiono titulą, įveikęs Ąžuolą Kaminską (klubas „Stoikas“).
Amžiaus U14 vaikinų kategorijoje iki 65 kg pergalingą pirmąją vietą iškovojo Valentinas Adomaitis. Pirmoje kovoje jis įveikė varžovą Dominyką Vaitkevičių (klubas „Saulės ženklas“), o antroje kovoje shodanietis užtikrintai laimėjo prieš Adomą Aukštikalnį (klubas „Stoikas“). Trečioje finalinėje kovoje po įtemptos sportininkų dvikovos su varžovu Gintaru Urbučiu (klubas „Spartanika“) pergalė bei čempiono titulas atiteko „Shodan“ mokyklos auklėtiniui Valentinui.
Vicečempionų titulus laimėjo: Jokūbas Kačergis, Justinas Macijauskas, Aras Žalgiris, Domantas Žuromskas, Arminas Stukonis, Guoda Raščiūtė, Auksė Laureckaitė, Simonas Eirošius, Kristupas Kiminius, Emil Burdin.
Bronzos medalius iškovojo: Danielė Petkevičiūtė, Milda Greičiūnaitė, Smiltė Martinkutė, Estela Gečaitė, Olivija Valiaugaitė, Arijus Uselis, Emilis Mišeikis, Gabrielius Verkys, Herkus Meilutis, Joris Grabauskas, Herkus Nemiš, Fausta Majauskaitė, Agilė Malinauskaitė, Maksim Nazarov, Kajus Slavinskas, Joris Triuška, Kristupas Vaičius, Lukas Benetis, Timur Džafarov, Teodoras Mameniškis, Domas Misiukonis, Elajas Rukšėnas, Valentino Rimas Cioffi, Arsenij Gulianov, Roberta Kašėtaitė, Karolina Zdanevičiūtė, Adriana Tamošauskaitė, Giedrė Urbonaitė, Amelija Žilinskaitė, Nedas Nausėda, Eitvydas Venckus, Mantas Užkurėlis, Artūras Galeckas, Augustas Savickas, Elij Lavreniuk, Dominykas Staponkus, Armandas Kairaitis, Arvydas Norvilas, Vakarė Jakaitytė, Nora Selmonaite, Edvinas Jakštas, Deividas Mitrulevičius, Liutauras Mameniškis, Robertas Andriuška, Ema Jatulytė, Lėja Mendelytė, Edgaras Adomavičius, Adas Godelis, Justas Mikalauskas, Vytenis Bernotas, Ignas Kinčius, Kristupas Ūkanis, Emilis Venckus, Pijus Berezijus.
Karatė mokyklos „Shodan“ vadovas Lukas Kubilius bei treneriai džiaugiasi kiekvienu šiose varžybose startavusiu auklėtiniu bei tokiais jų pasiekimais, ryžtu ir nuosekliu darbu siekiant pergalių.
„Mūsų komanda – mūsų pasididžiavimas. Turime pačią šauniausią ir stipriausią Lietuvos vaikų-jaunučių komandą, kurią ugdo patys šauniausi treneriai“, – po čempionato mintimis dalinosi L. Kubilius.
Kitos svarbios artėjančios varžybos jau birželio 21 dieną – „Baltic Cup 2026 - Fight for hope”: kiekvienas varžybose dalyvausiantis kovotojas savo kovas skirs kovojantiems su onkologinėmis ligomis ir tuo pačiu parems Šv. Pranciškaus onkologijos centrą.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
