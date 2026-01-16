Šiemet daugiausia valstybės lėšų skirta krepšiniui, plaukimui ir lengvajai atletikai

Kaip ir pastaruosius ketverius metus, daugiausia lėšų skirta krepšiniui, plaukimui ir lengvajai atletikai, pranešė agentūra.
Anot jos, asociaciją „Lietuvos krepšinis“ pasieks beveik 2,8 mln. eurų, „LTU Aquatics“ atiteks apie 2,38 mln. eurų, o Lietuvos lengvosios atletikos federacijai – daugiau nei 1,76 mln. eurų. Toliau rikiuojasi Lietuvos irklavimo federacija – 1,37 mln. eurų, Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija – 1,1 mln. eurų, Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija – 1,04 mln. eurų.
„Kaip ir ankstesniais metais, 80 proc. finansavimo skiriama už pasiektus rezultatus tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, po 10 proc. – už vadybos ir veiklos rezultatus bei nacionalinių ir tarptautinių varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių“, – pranešime nurodė agentūra.
Pernai valstybės finansavimą gavo 62 organizacijos, šiemet sąrašas išplėstas iki 67 organizacijų. Jį papildė Lietuvos kudo sporto federacija, Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija, Lietuvos virvės traukimo federacija, Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija, Lietuvos skvošo asociacija, Lietuvos softbolo federacija, Lietuvos jėgos trikovės bei Lietuvos muaythai federacijos.
Kitą savaitę finansavimas taip pat bus skirtas trims asmenų su negalia sporto organizacijoms – Lietuvos kurčiųjų sporto komitetui, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai ir Lietuvos aklųjų sporto federacijai. Iš viso sporto šakų federacijoms ir organizacijoms atiteks 20 mln. eurų.
Be sporto programų finansavimo, dar 53 šalies sporto šakų federacijų ir organizacijų biudžetus papildys ir lėšos, skirtos jaunųjų talentų ugdymui. Antrus metus iš eilės valstybės finansuojamai priemonei skirta beveik 1 mln. eurų.
