Skelbs 4 mln. eurų vertės sporto bazių pagerinimo konkursą

4 mln. eurų sporto infrastruktūrai: netrukus startuos sporto bazių pagerinimo Sporto rėmimo fondo lėšomis konkursas.
Paraiškas konkursui gali teikti savivaldybių administracijos, švietimo įstaigos, aukštosios mokyklos ir kiti juridiniai asmenys.
Skelbiama, kad švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino į Sporto rėmimo fondo finansavimą šiemet pretenduosiančių sporto bazių pagerinimo projektų prioritetą ir specialiuosius vertinimo kriterijus.
Vadovaujantis Sporto įstatymu, jie nustatomi kaskart skelbiant konkursą – taip siekiama, kad valstybės investicijos atneštų kuo didesnę naudą visuomenei.
Skiriant fondo finansavimą, šiemet prioritetas bus skiriamas projektams, kurie užtikrins sporto bazės atvirumą bei pritaikymą visuomenei.
Nurodoma, kad valstybės parama bus nukreipta į tai, kad po projekto įgyvendinimo – pagerinus, atnaujinus sporto bazes, jos taptų lengvai prieinamomis ir nuolat veikiančiomis erdvėmis gyventojams.
Svarbi sąlyga būsimiems pareiškėjams – atnaujintoje sporto bazėje ne trumpiau kaip trejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos privalės būti organizuojamos reguliarios ir nemokamos fizinio aktyvumo veiklos.
Skelbiama, kad vertinant į fondo finansavimą pretenduojančias paraiškas, bus atsižvelgiama į kelis esminius aspektus, užtikrinančius atnaujintos infrastruktūros efektyvumą bei atitiktį viešajam interesui.
Visų pirma, bus vertinama numatoma fizinio aktyvumo veiklų įvairovė – kiek ir kokių skirtingų nemokamų veiklų bus siūloma gyventojams sutvarkius sporto bazę. Taip pat svarbus sporto bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms – mokiniams, jaunimui, senjorams.
Be to, didelis dėmesys bus skiriamas infrastruktūros pritaikymui asmenims su negalia, palankiau vertinant projektus, kuriuose numatyti ne tik sporto bazės prieinamumą asmenims su negalia gerinantys sprendiniai, bet ir organizuojamos reguliarios nemokamos fizinio aktyvumo veiklos, pritaikytos ir regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turintiems asmenims.
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