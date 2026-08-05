Škotijos policija: po Britanijos tautų sandraugos žaidynių dingo keli Ugandos boksininkai

Škotijos policija savo pranešime nurodė, kad „gavo pranešimus apie kelis dingusius sportininkus“ ir kad vykdo tyrimą bei bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerija.
2026 metų Britanijos tautų sandraugos žaidynėse, kurios vyko didžiausiame Škotijos mieste, varžėsi apie 3 tūkst. sportininkų iš 74 šalių, o uždarymo ceremonija vyko sekmadienį.
Į Ugandą grįžo tik du iš šešių šios šalies bokso rinktinės narių, agentūrai AFP Kampaloje sakė Ugandos bokso federacijos prezidentas Muhangi Mosesas (Muhangis Mosesas) po to, kai antradienio vakarą sugrįžo pirmieji sportininkai.
M. Mosesas teigė, kad negrįžo komandos kapitonas, taip pat dar vienas rinktinės narys ir dvi jos narės.
Visgi federacijos prezidentas sakė, jog „dar per anksti sakyti, kad keturi boksininkai dingo“, ir pažymėjo, kad sportininkų vizos vis dar galioja ir rinktinės nariai gali laisvai lankyti draugus bei šeimos narius.
Anot jo, kai kurie rinktinės nariai turi grįžti „vėliau šią savaitę“, o kiti – savaitgalį.
„Dar per anksti tai vadinti dingimu. Palaukime, kol baigsis jų vizų galiojimo laikas“, – sakė M. Mosesas.
Žaidynių vykdomasis direktorius Philas Batty (Filas Batis) Jungtinės Karalystės naujienų agentūrai „Press Association“ pirmadienį sakė: „Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su Škotijos policija, pasienio apsaugos tarnyba bei Jungtinės Karalystės vizų ir imigracijos tarnybomis, siekdami užtikrinti, kad visi atvyktų ir išvyktų laikydamiesi taisyklių.“
Regioninė žiniasklaida taip pat pranešė, kad namo numatytu laiku taip pat negrįžo vienas Pakistano boksininkas.
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