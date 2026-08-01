Slovėnas įsiterpė tarp legendų

Elito karalius
27-erių slovėnas, atstovaujantis „UAE Team Emirates-XRG“ komandai, triumfavo 113-ąjį kartą surengtose daugiadienėse dviračių sporto elito lenktynėse „Tour de France“.
Anksčiau T. Pogačaras jas laimėjo 2020, 2021, 2024 ir 2025 m., o 2022 ir 2023 m. buvo antras.
Iš nedidelio Klaneco miestelio kilęs dviratininkas stojo į vieną gretą su po penkis kartus „Tour de France“ laimėjusiais prancūzais Jacquesu Anquetiliu ir Bernardu Hinault’u, belgu Eddy Merckxu bei ispanu Migueliu Indurainu.
Septynes pergales iš eilės (1999–2005 m.) šventė amerikietis Lance’as Armstrongas, tačiau po dopingo skandalo jo pasiekimai buvo anuliuoti.
Lietuviai nedalyvavo
Šiemet T. Pogačaras laimėjo penkis etapus iš 21, iš viso 3 245 km įveikė per 73 val. 56 min. 26 sek.
Bendroje įskaitoje antrą vietą užėmęs belgas Remco Evenepoelis („Red Bull-BORA-hansgrohe“) atsiliko 6 min. 26 sek., trečioje pozicijoje likęs meksikietis Isaacas del Toro („UAE Team Emirates-XRG“) – 9 min. 42 sek.
94-oje vietoje – latvis Tomas Skujinis iš „Lidl-Trek“ komandos, 110-oje – lenkas Michalas Kwiatkowskis iš „Netcompany INEOS“, 134-oje – kitas Latvijos dviratininkas Kristas Neilandas iš „NSN Cycling Team“.
Lietuvos dviratininkai lenktynėse nedalyvavo. Pastarąjį kartą – 2021-aisiais – startavęs Ignatas Konovalovas jau pirmame etape pateko į griūtį ir dėl sužeidimų negalėjo tęsti varžybų.
Metas užsibrėžti kitą tikslą. Dar yra nelaimėtų varžybų.
Koks kitas tikslas?
„Jau septynis kartus stovėjau ant prizininkų podiumo. Jeigu tai pavadintumėte pasaka, aš jums pritarčiau, – po paskutinio etapo Paryžiuje kalbėjo T. Pogačaras. – Atrodytų, kad atėjo metas užsibrėžti kitą tikslą. Kokį? Dar yra nelaimėtų varžybų.“
2024-aisiais slovėnas laimėjo „Giro d’Italia“ – vienas iš trejų didžiųjų pasaulio daugiadienių lenktynių, tačiau kol kas nė karto nelaimėjo „Vuelta a Espana“ (2019-aisiais buvo trečias).
„Procyclingstats“ duomenimis, šiemet tarp „Tour de France“ komandų daugiausia uždirbo „UAE Team Emirates-XRG“ – beveik 833 tūkst. eurų. „Red Bull-BORA-hansgrohe“ pelnė 288 tūkst. eurų, „Lidl-Trek“ – 205 tūkst. eurų.
T. Pogačaras savo biudžetą papildė 612 tūkst. eurų (pagrindinis prizas nugalėtojui – 500 tūkst., likusi suma – premijos už laimėtus etapus, kalnų įskaitos taškus ir kt.), R. Evenepoelis – 248 tūkst., I. del Toro – 155 tūkst.
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