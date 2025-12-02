Sporto arbitražo teismas atvėrė kelią Rusijos ir Baltarusijos slidininkams į Olimpines žaidynes

CAS pareiškime nurodė, kad „Rusijos ir Baltarusijos sportininkams, atitinkantiems Tarptautinio olimpinio komiteto individualių neutralių atletų (Individual Neutral Athletes, AIN) kriterijus, turėtų būti leidžiama dalyvauti“ atrankos varžybose, kurias organizuoja Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija (FIS).
Rusija pasveikino šį sprendimą. Jos sporto ministras Michailas Degtiariovas pažymėjo, kad „svarbu, jog tai yra trečias teismo sprendimas, palankus Rusijai ir jos žiemos olimpinėms sporto šakoms“, turėdamas omenyje kitus sprendimus dėl bobslėjaus ir rogučių sporto.
FIS spalio mėnesį paskelbė, kad draudžia sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos dalyvauti atrankos varžybose į kitų metų žiemos olimpines žaidynes Milane bei Kortinoje.
Šių dviejų šalių slidinėjimo ir snieglenčių sporto atstovai buvo pašalinti iš FIS varžybų po to, kai Maskva 2022 m. įsiveržė į Ukrainą, tačiau jie tikėjosi dalyvauti su neutralia vėliava žaidynėse, kurios vyks 2026 m. vasario 6–22 d.
Tarptautinis olimpinis komitetas rugsėjo mėnesį paskelbė, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai galės dalyvauti Olimpinėse žaidynėse su neutralia vėliava, jei atitiks griežtus kriterijus.
2022 m. Pekino olimpiadoje Rusija laimėjo beveik trečdalį visų lygumų slidinėjimo medalių, tačiau nelaimėjo nė vieno medalio kalnų slidinėjime.
FIS sprendimas uždrausti rusams ir baltarusiams dalyvauti varžybose buvo priimtas po panašių biatlono ir rogučių sporto federacijų veiksmų, nors čiuožimo federacija nusprendė suteikti abiejų šalių sportininkams galimybę dalyvauti atrankose.
Tačiau antradienio sprendimu CAS patenkino du apeliacinius skundus – po vieną iš Rusijos ir Baltarusijos slidinėjimo federacijų – motyvuodamas tuo, kad FIS įstatai „saugo asmenis nuo diskriminacijos ir reikalauja, kad FIS būtų politiškai neutrali“.
