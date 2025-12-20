Teniso rinktinė turi naują vedlį

„Didžiulė garbė ir atsakomybė perimti Lietuvos teniso rinktinės vairą. Jaučiuosi pasiruošęs šiam iššūkiui. Daugybę metų gyniau, žaidžiau mūsų šalies komandoje, puikiai suvokiu Daviso taurės varžybų specifiką. Be to, vadovavimo patirties sukaupiau dirbdamas su moterų rinktine Billie Jean King taurės turnyre“, – sakė iš Klaipėdos kilęs L. Grigelis.
Pirmasis išbandymas – netrukus: 2026 m. vasario 6–7 d. Lietuvos vyrų rinktinė Izraelyje susikaus su pajėgiausiais šios šalies tenisininkais. Tai bus Daviso taurės turnyro pirmos pasaulio grupės įkrintamųjų varžybų mačas.
„Žinau, kad bus jaudulio, bet jis nuslopsta per pirmus kelis pirmo susitikimo geimus. Popieriuje, žiūrint vien į reitingus, būsime šio susitikimo favoritai. Tačiau pakartosiu banalią ir visiems jau daug kartų girdėtą frazę: žaidžia ne reitingai, o žmonės. Mano užduotis – sutelkti mūsų žaidėjus į vieną kumštį, sukurti atmosferą, kurioje kiekvienas atiduotų širdį pergalei, o per varžybas – atkreipti tenisininkų dėmesį į tam tikrus smulkius žaidimo elementus, detales, galinčias lemti pergalę“, – teigė L. Grigelis.
Mano užduotis – sutelkti mūsų žaidėjus į vieną kumštį.
Šiuo metu L. Grigelis dirba Italijos teniso legendos Riccardo Piatti, treniravusio Novaką Džokovičių, Ivaną Liubičičių, Milošą Raoničių, Janniką Sinnerį, akademijoje.
„Labai įdomus profesinis gyvenimo etapas. Mūsų akademijoje naujam sezonui ruošiasi australas Alexas de Minauras (7-oji vieta ATP reitinge), ispanas Alejandro Davidovich Fokina (14-oji vieta ATP reitinge). Įspūdinga stebėti tokio lygio tenisininkų, jų trenerių darbą, dalyvauti treniruotėse. Tai – neįkainojama patirtis, kuri, esu tikras, pravers dirbant su mūsų rinktine, – įsitikinęs L. Grigelis. – Ši akademija garsėja išskirtine treniravimo, ugdymo metodika, požiūriu į trenerius, sportininkus.“
34-erių L. Grigelis toliau vadovaus ir Lietuvos moterų teniso rinktinei.
Naujausi komentarai