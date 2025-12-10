Trečiasis varžovas pasaulio ledo ritulio čempionate – gerai pažįstama Estija

Grąžinti pilną kvėpavimą ledo rituliu mūsiškiai turės progą rungtynėse su trečiuoju varžovu, Estijos U20 rinktine.
Kaip jau žiūrovai, komandos vaikinai suprato – lengvų pasivaikščiojimų po olimpinį ledą šiame čempionate nebus ir triuškinanti pergalė lemiamose rungtynėse dėl teisės žaisti IB divizione praėjusiame sezone prieš Kroatiją 13:1 teliko prisiminimu. Ką savo varžovams jau parodė formaliai viena silpniausių šio diviziono komandų, Estija, kuri atėmė tašką iš japonų ir ilgai kuteno pačiūžų padus vengrams, spaudusi juos rungtynių pabaigoje ir nusileidusi 1:3.
Estijos U20 rinktinei, kuriai teisę žaisti šiame lygyje iškovojo visai kita jaunimo karta, teko sunkus vaidmuo. Gerokai jaunesnė už varžovus (amžiaus vidurkis 17,45) rinktinė čempionate turi du vos 15 metų sulaukusius žaidėjus, puolėjus Tristaną Kokmaa (15, „Jokerit U16”, U16 SM-Sarja, Suomija) ir Romaną Mostkovskį (15, „Jokerit U16”, U16 SM-Sarja, Suomija), tiesa, abu Suomijoje yra surinkę daugiau rezultatyvumo taškų nei sužaidė rungtynių. Kaip bebūtų keista, Estijos jaunimas renkasi ne tik Suomijos kryptį (6 žaidėjai rinktinėje), tačiau ir žaidimą pagrindiniame šalies klube, Talino HC „Panter”, kuris žaidžia Baltijos ledo ritulio čempionate (5 žaidėjai), Švediją, Austriją. Vienas ledo ritulininkas, antrasis vartininkas Hansas Kristjanas Tisleris (19, HC „Vipers”, „Unibet Hokiliiga”, Estija) žaidžia tik savo šalies čempionate.
Į ateitį projektuojama rinktinė čempionate žaidžia laisvai ir demonstruoja tikrą jaunatvišką ledo ritulį su beatodairiškomis atakomis, klaidomis ir noru mušti įvarčius, o ne gintis. Kam mušti estai turi – japonams įvarčius mušė trys žaidėjai, vengrams pirmąjį rungtynių įvartį pasiuntė komandos kapitonas, vienas komandos lyderių Davidas Timofejevas (19, „KalPa U20”, U20 SM-Sarja, Suomija).
Naujausi komentarai