Trofėjų siekia stadione ir baseine

Bus istorinis debiutas
Lengvaatlečiai varžosi Birmingame (Didžioji Britanija). Mūsų šaliai atstovauja devyniolika sportininkų.
Rinktinėje – olimpiečiai Modesta Justė Morauskaitė, Gabija Galvydytė, Ieva Gumbs, Dovilė Kilty, Diana Zagainova, Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė, Gediminas Truskauskas, Mykolas Alekna, Martynas Alekna, Andrius Gudžius ir Edis Matusevičius.
Pirmą kartą Lietuvos lengvosios atletikos istorijoje – debiutas Europos čempionato šuolių su kartimi varžybose: startuos Rugilė Miklyčiūtė. Disko metikui A. Gudžiui šis čempionatas – septintasis (sėkmingiausias – 2018 m. Berlyne, kur iškovojo aukso medalį).
Įvertinimas rodo, kad einame teisinga kryptimi
G. Galvydytė išmėgins jėgas net dviejose rungtyse – bėgs 800 m ir 1 500 m.
Vakar vakare kvalifikacinėse varžybose startavo trišuolininkės D. Kilty ir D. Zagainova, 5 000 m bėgimo finale – Simas Bertašius.
Šiandien laukiama disko metikų ir Juozo Baikščio (šuoliai į aukštį), Ado Dambrausko (100 m), G. Galvydytės (800 m), R. Miklyčiūtės pasirodymų.
70 m ar toliau?
Europos lengvosios atletikos asociacijos ekspertų nuomone, pagrindiniai pretendentai į vyrų disko metimo medalius: Mykolas Alekna, slovėnas Kristjanas Čehas, švedas Danielis Stahlis, vokietis Henrikas Janssenas, britas Lawrence’as Okoye.
Geriausią rezultatą šį sezoną tarp europiečių yra pasiekęs 23-ejų vokietis Stevenas Richteris – 74 m. Antroje vietoje Mykolas Alekna – 72,65 m. Toliau nei 72 m yra numetęs ir K. Čehas (72,61 m).
Disko metikų finalas numatytas rugpjūčio 13-osios vakare.
Mykolo Aleknos nuomone, čempioniška riba – 70 m, tačiau šiemet ji gal bus šiek tiek tolėliau.
Į geriausių penkių ieties metikų įrašytas Edis Matusevičius (kartu su vokiečiu Julianu Weberiu, čeku Jakubu Vadlejchu, ukrainiečiu Arturu Felfneriu ir suomiu Oliveriu Helanderiu). Lietuvio geriausias metimas šį sezoną – 83,65 m – penktas Europoje.
Penkta tarp europiečių ir G. Galvydytė (1 500 m – 3 min. 59,74 sek.), dvylikta – septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė (6 323 tšk.).
Startai ir rezultatai
Plaukikai trofėjų sieks Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Šis Europos čempionatas – 38-asis.
Lietuvos rinktinėje – devyniolika sportininkų, tarp jų – olimpiečiai Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Aleksas Savickas, Tomas Navikonis, Tomas Lukminas, o debiutuos Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė, Ieva Visockaitė, Barbora Mileišytė, Sylvia Statkevičius, Emilija Pociūtė, Mantas Kaušpėdas, Tajus Juška, Dominikas Grudinskis.
Vakar olimpiniame baseine kelialapį į pusfinalį iškovojo A. Savickas (100 m krūtine – 59,82 sek., 12 vieta).
To padaryti nepavyko 100 m laisvuoju stiliumi plaukusioms I. Jurkūnaitei (55,18 sek. – 27 vieta), S. Statkevičius (55,44 sek. – 33 vieta), B. Mileišytei (56,66 sek. – 45 vieta) ir I. Visockaitei (57,34 sek. – 50 vieta), taip pat T. Juškai (50 m peteliške – 24,36 sek., 55 vieta), E. Pociūtei (200 m nugara – 2 min. 16,55 sek., 24 vieta), A. Šidlauskui (100 m krūtine – 1 min. 00,39 sek., 25 vieta).
Į estafetės 4 po 200 m laisvu stiliumi finalą pateko Lietuvos rekordą pagerinusi vyrų komanda (T. Lukminas, D. Rapšys, T. Navikonis ir Kristupas Trepočka – 7 min. 05,93 sek.).
Įvertino Lietuvą
Paryžiuje surengtoje „European Aquatics Swim Safe“ konferencijoje sidabrinį sertifikatą už plaukimo mokymo prieinamumą ir skendimų prevenciją atsiėmė „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ programos vadovės Teresė Tijūšaitė ir Ramunė Vaitukaitytė.
„Pamatėme kitų Europos valstybių pasiekimus ir galimus šios programos vystymo variantus. Vietos tobulėti tikrai yra, tačiau įvertinimas rodo, kad einame teisinga kryptimi. Tai kruopštaus ir profesionalaus darbo vaisius, kartu suteikiantis papildomo impulso toliau tobulinti programą ir siekti dar didesnio jos efektyvumo nacionaliniu mastu“, – sakė R. Vaitukaitytė.
„Swim Safe“ sertifikatais įvertintos iš viso penkiolikos šalių programos. „European Aquatics“ prezidentas Antonio Silva pabrėžė, kad plaukimo mokėjimas turi būti suvokiamas ne tik kaip sportinis gebėjimas, bet ir kaip būtinas gyvenimo įgūdis.
„Kasmet Europoje nuskęsta daugiau nei 20 tūkst. žmonių, tarp jų – daug vaikų nuo trejų iki keturiolikos metų“, – teigė A. Silva ir pabrėžė, ksd vienas pagrindinių „Swim Safe“ programos tikslų – siekti, kad visose Europos šalyse mokyklinio amžiaus vaikai turėtų galimybę išmokti plaukti.
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