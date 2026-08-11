Trys Lietuvos paplūdimio tinklinio poros pradeda kovas Europos čempionate

Su šiuo Europos čempionatu startuoja ir atranka į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes. Savo šaliai pirmuosius olimpinius kelialapius pelnys būsimi Europos čempionai.
Rekordinę Lietuvai ketvirtą vietą 2024 metų Europos pirmenybėse iškovojusios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė (7 reitingas turnyre) trečiadienį 10.50 val. G grupės pusfinalyje susitiks su lenkėmis Julia Kielak ir Zuzanna Kudlik (26). Tai bus pirmoji šių komandų tarpusavio akistata.
„Labai laukiame Europos čempionato, kadangi tai yra pagrindinis šio sezono startas“, – sakė A. Raupelytė.
Šios Lietuvos poros pasiruošimą šiek tiek sutrukdė M. Paulikienės patirta kojos trauma. Nepaisant to, abi tinklininkės spėjo atgauti sportinę formą ir yra nusiteikusios atiduoti visas jėgas.
„Taip, sezono eigoje Monika turėjo traumą, todėl teko praleisti kelis turnyrus. Tačiau džiaugiamės, kad reabilitacija praėjo sėkmingai ir jai pavyko grįžti į formą iki Europos čempionato, – pabrėžė A. Raupelytė. – Galiu pažadėti, kad Lenkijoje kovosime dėl kiekvieno taško ir atiduosime visas savo jėgas aikštelėje. Labai kviečiu visus stebėti varžybas ir palaikyti Lietuvių poras.“
Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė (18) B grupės pusfinalyje 10 val. susitiks su prancūzėmis Clemence Vieira ir Aline Chamereau (15). Šios dvi poros oficialiuose CEV ir „Volleyball World“ turnyruose tarpusavyje nėra žaidusios.
„Paskutiniai mūsų turnyrai buvo tikrai nesėkmingi – nepavyko pademonstruoti savo žaidimo. Sunkiai dirbome ruošiantis Europos čempionatui, todėl tikiu, kad pavyko įgauti norimą formą“ , – sakė G. Grudzinskaitė.
Šiame Lietuvos duetui tai bus trečiasis Europos čempionatas.
„Man asmeniškai kiekvienas Europos čempionatas yra skirtingas, jausmas toks, lyg viskas vėl prasidėtų iš naujo. Nusiteikimas mūsų poroje visada yra, o turima patirtis padeda žinoti, ko daugiau ar mažiau galime tikėtis, todėl galbūt dėl to jaučiamės šiek tiek ramiau. Kalbant apie pajėgumą grupėje, manau, viskas priklausys nuo to, kaip mums seksis išpildyti savo žaidimą. Tikrai nesame favoritės – tiek olandės, tiek prancūzės reitinguose yra aukščiau už mus, o kalbant apie komandą iš Lenkijos, visi žinome, ką reiškia namų sienos“, – teigė G. Grudzinskaitė.
C grupės pusfinalyje Erika Kliokmanaitė ir Ieva Vasiliauskaitė (30) žais su vienomis favoričių italėmis Valentina Gottardi ir Reka Orsi Toth (3). Įdomu tai, kad 41-erių metų E. Kliokmanaitė yra vyriausia čempionato žaidėja tarp moterų.
„Tiesą sakant net nepagalvojau apie tai, kad esu vyriausia žaidėja. Tiesiog apskritai esu labai dėkinga ir laiminga galėdama būti tarp stipriausių Europos komandų ir turėti galimybę atstovauti Lietuvai tokiame ypatingame turnyre. Labai džiaugiuosi, kad čia dalyvaus net trys Lietuvos poros“, – teigė E. Kliokmanaitė.
Sportininkė prisipažino, kad jos ir I. Vasiliauskaitės duetą šiame sezone kankino traumos, todėl tai įtakoja jo ambicijas.
„Paskutiniu metu mūsų komanda patyrė nemažai traumų, todėl nesame geriausioje formoje. Nepaisant to, eisime į aikštę kovoti dėl kiekvieno taško ir darysime geriausia, kas įmanoma tokioje situacijoje“, –akcentavo E. Kliokmanaitė.
Bendrą Europos čempionato prizų fondą sudaro 200 tūkst. eurų, o nugalėtojams atiteks 20 tūkst. eurų bei 400 pasaulio reitingo taškų.
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