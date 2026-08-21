UTMA aštuntukas dėl 81 kg diržo ir 50 tūkst. eurų išrikiuotas – paaiškėjo visos ketvirtfinalių kovos

Turnyro ketvirtfinaliai įvyks rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje – UTMA 19 turnyro pagrindinė vakaro kova bus dvikova tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio.
Sparčiai tirpstančius bilietus platina kakava.lt, o tiesioginę PPV transliaciją galima įsigyti UTMA.lt.
UTMA organizacija oficialiai paskelbė visus aštuonis kovotojus, kurie pradės susitikimus turnyro ketvirtfinaliuose jau UTMA 19 turnyre, o taip pat paskelbė ir pirmųjų kovų sąrašą ir turnyro medį.
„Aštuntuko formatą pasirinkome dėl to, kad turime labai daug kovotojų 81 kg kategorijoje. Ties aštuntuku tikrai viskas nesibaigs. Norime, kad šio turnyro metu įvyktų kuo daugiau kovų, išsireitinguotų kovotojai ir toliau galėtų aiškintis, kas yra geriausi šioje kategorijoje.
Norime skatinti dirbti jaunimą, kitus kovotojus, kad jie suprastų, jog tokio dydžio prizai, kaip 50 000 eurų šiame turnyre yra įmanomi. Toliau tą darysime ir vystysime ateityje. Labai smagu matyti visus tokius motyvuotus, pats nekantrauju pamatyti šį turnyrą, kas bus čempionas ir kas bus numeris vienas 81 kg kategorijos reitinge“, – turnyro formatą komentavo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
81 kg aštuntuko kovos prasidės UTMA 19 turnyre nuo ketvirtfinalių susitikimų. Pusfinaliai įvyks UTMA 20 spalio 24 d. „Arena Vilnius“, o didysis turnyro finalas nuskambės UTMA 21 – lapkričio 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Dešinėje turnyro medžio pusėje ketvirtfinalyje susikaus Oskaras Buinickas (0-2-2, UTMA) ir organizacijoje debiutuojantis Rodrigo Mineiro (0-0, UTMA).
O. Buinickas organizacijoje debiutavo UTMA RISING 1 turnyre, tačiau nuo pat pirmosios kovos pradėjo rodyti tobulėjimą, atsakingą požiūrį į sportinę ir organizacijos sėkmę ir tokiu būdu išsikovojo vietą aštuntuke.
R. Mineiro prie UTMA organizacijos prisijungė gegužę pasirašydamas ilgalaikį kontraktą. Rodrigo Mineiro jau yra puikiai pažįstamas Lietuvos kovinio sporto sirgaliams ir ne kartą pasirodęs kovose didžiausiose šalies arenose, taip pat yra į dvikovas stojęs ir Baltijos šalių sostinėse. Tiesa, savo karjeros metu Rodrigo pagarsėjo ne tik dėl kovų ringe, bet ir dėl savo charakterio ir kuriamo šou už ringo ribų – „Mineiro“ bet kada gali tapti nenuspėjamu prieš kovą ir jos metu.
„Buinickas nors ir tris kartus pasirodė UTMA ir dar neturi pergalių, bet tikrai įrodė, kad yra vertas kovoti su pagrindiniais UTMA kovotojais. Manome, kad tai yra vienas iš įdomesnių susitikimų. Mineiro atvyksta iš kitos organizacijos ir nuo šiol bus su mumis, jam tai bus pirmasis testas UTMA. Tai bus labai įdomus ir nenuspėjamas ketvirtfinalis, abu kovotojai neturi ko prarasti ir atkakliai sieks vietos pusfinalyje“, – šią kovą komentavo V. Gecas.
Antroji dešinės turnyro medžio pusės kova įvyks tarp Deivido Jemeljanovo (3-1, 1 KO, UTMA) ir Arnoldo Misiūno (3-3-2, UTMA).
D. Jemeljanovas debiutavo dar 2024 m., kai pirmą kartą į organizacijos ringą lipo UTMA 9 turnyre. Debiutinėje kovoje Rytį Vaitkevičių įveikęs D. Jemeljanovas kelionę pratęsė UTMA Rising 1 turnyre nokautuodamas Evaldą Beleišį. Vienintelį savo karjeros pralaimėjimą organizacijoje D. Jemeljanovas patyrė UTMA 13 turnyre, kai trečiajame raunde turėjo pripažinti Isos Gocmeno pranašumą. Tiesa, prieš svarbų žingsnį ir kontrakto pasirašymą D. Jemeljanovas jau buvo sugrįžęs į pergalių kelią, kai UTMA 18 turnyro sunkioje kovoje sugebėjo palaužti Raimondą Aukštikalnį.
A. Misiūnas organizacijoje debiutavo UTMA 3 turnyre. Kovotojas organizacijoje išskyrė serijų su įvairiais kovotojais gausa – tris kartus kovėsi su Dovydu Rimkumi, du kartus kovėsi su Dominyku Dirksčiu, du kartus kovojo su O. Buinicku.
„Misiūnas ir toliau rodo kario charakterį, sutinka su bet kokia UTMA pasiūlyta kova. Jis ateis prieš, tikriausiai galima sakyti, šios kovos favoritą – Jemeljanovą. Jis, mano akimis, yra vienas iš rimčiausių pretendentų laimėti ir visą turnyrą“, – teigė V. Gecas.
Tuo tarpu kairėje turnyro medžio pusėje susikaus Tomas Banskis (4-0, 3 KOs, UTMA) ir organizacijoje pagaliau debiuto sulauksiantis Savvas Kagkelidis (0-0, UTMA).
Visiškai neseniai į „Number One Fight Club“ Palangoje perėjęs T. Banskis jau yra puikiai pažįstamas UTMA sirgaliams. UTMA organizacijoje T. Banskis debiutavo dar 2024 m. UTMA 7 turnyre, kai vos per 92 sek. techniniu nokautu įveikė Nedą Mikalauską. Iš viso per pirmąsias tris savo karjeros kovas UTMA organizacijoje nebuvo peržengęs pirmojo raundo ribos ir tik pastarojoje kovoje UTMA 18 turnyre su Edvinu Šimonučiu T. Banskiui prireikė visų trijų raundų.
S. Kagkelidis UTMA sirgaliams prisistatė prieš UTMA 16 turnyrą, kuriame turėjo susikauti su D. Dirksčiu, tačiau kovoje nepasirodė, nes susirgo prieš pat turnyrą. Graikijos kovotojas turi nemažą profesionalių kovų ir pergalių bagažą, yra iškovojęs ne vieną WAKO turnyro aukso medalį.
„Banskio laukia labai įdomi kova prieš UTMA dar nedebiutavusį graiką, kuris į kovą prieš Dirkstį neatvyko dėl ligos, nors jau buvo Lietuvoje. Bus labai įdomu, kaip jis atrodys, čia yra tikroji jo kategorija. Jis yra buvęs ne vienoje organizacijoje itin pripažintas kovotojas, įdomu, kaip atrodys patirtis prieš jaunystę ir vieną didžiausių perspektyvų UTMA organizacijoje turintį Tomą Banskį“, – komentavo V. Gecas.
Galiausiai antrojoje kairės turnyro medžio pusės kovoje susikaus Isa Gocmenas (1-1, 1 KO, UTMA) ir Ričardas Kulis (1-0, 1 KO, UTMA).
I. Gocmenas UTMA organizacijoje debiutavo 2025 m. UTMA „Rising #1“ turnyre, kuriame turėjo antrajame raunde pripažinti Naglio Kanišausko pranašumą. Tiesa, tą kartą Turkijos kovotojas į ringą žengė 84 kg svorio kategorijos kovoje. Kai I. Gocmenas jau kovėsi 81 kg svorio kategorijoje, visi kovinio sporto aistruoliai galėjo pamatyti kito lygio talentą – turkas UTMA 13 turnyre praėjusių metų rugsėjį trečiajame raunde nokautavo D. Jemeljanovą ir tėškė rimtą paraišką ir iššūkį visai svorio kategorijai.
R. Kulį UTMA ringe matėme vos vieną kartą, tačiau šis buvo įspūdingas – UTMA 16 turnyre „Sparta“ klubo atstovas antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Mindaugą Narauską.
„Tai yra ketvirtfinalis, kuriam nereikia komentarų. UTMA sirgaliai puikiai žino abu šiuos kovotojus, manau, kad ši kova bus viena iš didžiausių ketvirtfinalyje – abiejų kovotojų stiliai ir gebėjimai pavers šią kovą tikriausiai sprogstamiausia“, – teigė V. Gecas.
Priminsime, kad turnyro ketvirtfinaliai įvyks rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje – UTMA 19 turnyro pagrindinė vakaro kova bus dvikova tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio.
Naujausi komentarai