„UTMA“ pakurstė intrigą: laukia kova dėl čempiono diržo

Socialiniuose tinkluose „UTMA“ pasidalijo trumpa, bet daug klausimų sukėlusia žinute: „Aštuonetas. Vienas diržas. Medžioklės sezonas atidarytas.“ Tai leidžia suprasti, kad artimiausiu metu sirgalių laukia kova dėl vieno prestižiškiausių organizacijos titulų.
Iki šiol 81 kg svorio kategorijos čempiono diržas priklausė Mindaugui Narauskui. Vis dėlto kovotojas nusprendė savanoriškai jo atsisakyti ir pereiti į lengvesnę svorio kategoriją, todėl čempiono vieta liko laisva.
Kas stos į kovą dėl titulo?
Kol kas „UTMA“ neatskleidžia nei aštuonių dalyvių pavardžių, nei formato, kuriuo bus išaiškintas naujasis čempionas. Nežinoma ir tai, kada tiksliai prasidės titulo medžioklė.
Tačiau vos pasirodžius organizacijos įrašui socialiniuose tinkluose, sirgaliai ėmė aktyviai spėlioti, kas galėtų pretenduoti į čempiono diržą.
Tarp dažniausiai minimų pavardžių – Tomas Banskis, Ričardas Kulis, Deividas Jemeljanovas ir Turkijos kovotojas Isa Göcmenas.
Tokios prognozės nėra atsitiktinės. Visi šie sportininkai jau kurį laiką laikomi vienais ryškiausių 81 kg svorio kategorijos atstovų, o anksčiau juos tarp pavojingiausių diviziono kovotojų yra išskyręs ir „UTMA“ vadovas Viktoras Gecas.
Papildomų argumentų sirgaliams suteikia ir ankstesni šių kovotojų pasirodymai. Pavyzdžiui, Isa Göcmenas viename iš ankstesnių turnyrų trečiajame raunde nokautavo Deividą Jemeljanovą ir dar labiau sustiprino savo, kaip vieno realiausių pretendentų į titulą, pozicijas.
Kol kas belieka laukti oficialios „UTMA“ informacijos, kuri turėtų atsakyti į pagrindinius klausimus – kas pateks į aštuonetą, kokiu principu vyks kovos ir kada paaiškės naujasis čempionas.
81 kg kategorija – viena stipriausių organizacijoje
81 kg svorio kategorija jau ne vienerius metus laikoma viena konkurencingiausių „UTMA“ organizacijoje. Joje varžosi nemažai aukšto lygio Lietuvos ir užsienio kikboksininkų, todėl beveik kiekviena šio diviziono dvikova sulaukia didelio sirgalių susidomėjimo.
Mindaugo Narausko pasitraukimas iš šios svorio kategorijos reiškia ne tik naujo čempiono paieškas, bet ir galimybę kitam kovotojui įsitvirtinti vienoje prestižiškiausių „UTMA“ svorio kategorijų.
Akys krypsta į „UTMA 19“ turnyrą Kaune
Kol sirgaliai laukia daugiau naujienų apie kovą dėl 81 kg čempiono diržo, dėmesys jau krypsta į rugsėjo 26 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantį „UTMA 19“ turnyrą.
Vakaro pagrindinėje kovoje į ringą žengs vienas garsiausių Lietuvos kovotojų, buvęs „GLORY“ pasaulio kikbokso čempionas Sergejus Maslobojevas, kurio varžovu taps viena ryškiausių pastarųjų metų „UTMA“ žvaigždžių Dominykas Dirkstys.
Ši akistata kelia didžiulį susidomėjimą ne tik dėl sportininkų pavardžių, bet ir dėl skirtingų jų karjeros kelių.
Sergejus Maslobojevas yra vienas labiausiai patyrusių Lietuvos kovotojų. Per savo karjerą jis iškovojo daugybę pergalių tarptautinėje arenoje, tapo prestižinės organizacijos „GLORY“ pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionu ir ne vienus metus varžėsi su stipriausiais pasaulio kikboksininkais.
Tuo metu Dominykas Dirkstys per pastaruosius kelerius metus tapo vienu labiausiai aptariamų „UTMA“ kovotojų. Jis ne kartą demonstravo agresyvų, žiūrovams patrauklų kovos stilių, o jo pasirodymai reguliariai sulaukia didelio sirgalių dėmesio.
Dvikova tarp Maslobojevo ir Dirkščio laikoma viena ryškiausių šių metų Lietuvos kovinio sporto įvykių. Patirtis ir aukščiausio lygio pasiekimai susitiks su jaunatvišku ambicingumu, todėl ši kova jau dabar vadinama viena laukiamiausių per visą „UTMA“ istoriją.
Tuo pačiu tikimasi, kad artėjant „UTMA 19“ turnyrui organizacija atskleis ir daugiau detalių apie tai, kaip bus išaiškintas naujasis 81 kg svorio kategorijos čempionas bei kurie aštuoni kovotojai stos į kovą dėl M. Narausko palikto titulo.
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