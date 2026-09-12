Vanagas „Baja Aragon“ prologe – trečias tarp FIA Europos taurės dalyvių

Beveik 7 kilometrų prologo rezultatas į galutinį lenktynių laiką neįskaičiuojamas – pagal jį formuojama šeštadienio starto tvarka. Todėl pagrindinė kova Ispanijoje prasidės šeštadienį, kai sportininkų laukia daugiau nei 330 kilometrų greičio ruožų.
„Aragone prologas reikalauja maksimalios atakos nuo pirmo metro, o šiandien pradžioje palikau šiek tiek per daug rezervo. Rezultatas nėra tas, kurio norėjome, tačiau nieko nepraradome – tikrosios lenktynės prasideda rytoj. Pernai situacija buvo panaši, o jau po pirmojo greičio ruožo buvome prie pirmojo dešimtuko. Turime beveik 500 sportinių kilometrų, todėl svarbiausia dabar gerai atlikti savo darbą“, – sakė B. Vanagas.
Pernai „Baja España Aragón“ B. Vanagas finišavo aštuntas absoliučioje įskaitoje ir antras tarp FIA Europos bajų taurės dalyvių.
Į šių metų etapą B. Vanagas atvyko būdamas FIA Europos bajų taurės lyderiu – prieš Ispanijos etapą lietuvis turi 216 taškų ir aštuoniais lenkia artimiausią varžovą Paulo Rodriguesą.
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