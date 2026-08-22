Žala pratęsė pergalių seriją

Rokiškio apylinkėse septyniolika greičio ruožų V. Žala su šturmanu Ugniumi Vainevičiumi (automobilis „Skoda Fabia RS Rally2“) įveikė per 1 val. 09 min. 03,97 sek. ir 16,78 sek. aplenkė antrą vietą užėmusius Deividą Gezevičių ir Evaldą Kvederį („Skoda Fabia RS Rally2“).
Bendroje įskaitoje trečią vietą užėmė Rokas Steponavičius ir Markas Buteikis („Skoda Fabia EVO“, 1 val. 09 min. 47,14 sek.).
Sėkmingiausiai tarp svečių pasirodė lenkai Aronas Domžala ir Michalas Kusnierzas („Skoda Fabia R5 EVO“) – penkta vieta (1 val. 10 min. 35,90 sek.). Aštuntas buvo italų Matteo Bernini ir Lorenzo Mattucci ekipažas („Skoda Fabia RS Rally2“, 1 val. 11 min. 48,54 sek.).
„Tour European Rally“ organizatoriai pasiūlė išmėginti jėgas Lietuvoje, kur iki šiol neteko startuoti. Pamaniau, kad turėtų būti įdomu, pirmiausia – sukaupti naujos patirties lenktyniaujant ant žvyro“, – sakė M. Bernini.
Rokiškyje visąlaik jaučiamės kaip namuose, kartais atrodo, kad esu kilęs iš čia.
V. Žala pirmą ralio dieną laimėjo iš viso tik dvi greičio atkarpas iš šešių ir bendroje įskaitoje buvo atsilikęs nuo D. Gezevičiaus 3,97 sek. Lietuvos čempionato lyderis atsigriebė kitą dieną – greičiausiai nuvažiavo septynis greičio ruožus ir sukaupė pergalę lėmusią persvarą.
Rokiškio ralis tapo rimtu išbandymu tiek lenktynininkams, tiek jų automobiliams: iš 57 varžybas pradėjusių ekipažų anksčiau laiko pasitraukė dvidešimt.
„Ačiū organizatoriams už fantastiškus greičio ruožus, – padėkojo V. Žala, anksčiau šį sezoną laimėjęs Lietuvos čempionato etapus Zarasų, Kelmės ir Ukmergės apylinkėse. – Rokiškyje visąlaik jaučiamės kaip namuose, kartais atrodo, kad esu kilęs iš čia.“
Penktas etapas numatytas rugsėjo 11–12 d. Elektrėnuose, šeštasis – spalio 2–3 d. Mažeikiuose.
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