„Žalgirio“ arenos ringe – intriguojančios dvikovos

Buvusio profesionalų pasaulio čempiono varžovas kol kas neįvardytas, bet, anot organizatorių, derybos artėja prie pabaigos.
Pastarąjį kartą E. Stanionis boksavosi prieš metus, taip pat „Žalgirio“ arenoje – nugalėjo Pietų Afrikos Respublikos (PAR) atstovą Jabulanį Makhense’ą.
„Viena koja jau buvau žengęs iš bokso, tačiau supratau: dar ne laikas. Tebenoriu kovoti ir esu labai laimingas, kad galėsiu tai daryti Lietuvoje. Daug dirbau, jaučiuosi esąs tikrai geros sportinės formos, noriu parodyti ringe naują savo versiją“, – vakar kalbėjo E. Stanionis.
Anot UTMA vadovo Viktoro Geco, tęsiasi derybos dėl galimos E. Stanionio ir kito Lietuvos boksininko profesionalo Egidijaus Kavaliausko dvikovos. Tikėtina, kad ji galėtų būti surengta kitąmet vasarį arba balandį.
Pagrindinis UTMA 19-ojo turnyro akcentas – kikboksininkų svorio kategorijos iki 94 kg mūšis: Sergejus Maslobojevas išmėgins jėgas su Dominyku Dirksčiu.
Naujausi komentarai