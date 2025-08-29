Apklausa: kauniečiai gyvena Europos krepšinio čempionato ritmu

Rugpjūčio 27-ą dieną, prasidėjus Europos vyrų krepšinio čempionatui, kauniečiai dalinosi savo nuomonėmis apie Lietuvos krepšinio rinktinę.
Didžioji dalis kalbintųjų jaučiasi optimistiškai, džiaugiasi nauja komandos sudėtimi, treneriu ir žaidimo stiliumi, tačiau buvo ir kritiškų nuomonių. Nepaisant didelio sirgalių pergalės troškimo, neprognozuoja Lietuvai pergalės čempionate.
Apklaustųjų nuomonės išsiskyrė, kai kuriems krepšinis – antroji Lietuvos religija, o kiti mano atvirkščiai – kad krepšinis Lietuvoje praranda susidomėjimą.
Reportažo autoriai – Benas Vyšniauskas ir Mantas Pileckas.
