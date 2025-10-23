 Dėl įtarimų neteisėtais lošimais suimtas NBA komandos treneris Chauncey Billupsas

Dėl įtarimų neteisėtais lošimais suimtas NBA komandos treneris Chauncey Billupsas

2025-10-23 17:01
Marius Jakštas (ELTA)

Ketvirtadienį dėl įtarimų neteisėta lošimų veikla buvo suimtas NBA krepšinio komandos Portlando „Trail Blazers“ vyriausiasis treneris Chauncey Billupsas, pranešė JAV žiniasklaida. Taip pat suimtas kitos NBA komandos, Majamio „Heat“, gynėjas Terry Rozieras, teisėsaugai vykdant atskirą, bet susijusį lošimų tyrimą, pranešė JAV televizijos kanalai ABC ir CBS.

Chauncey Billupsas
Chauncey Billupsas / Scanpix nuotr.

Portalas „ABC News“, remdamasis teisėsaugos šaltiniais, pranešė, kad 49-erių Ch. Billupso suėmimas buvo susijęs su neteisėtai pokerio lošimais, susijusiais su mafija.

Portalas „CBS News“ pranešė, kad FTB direktorius Kashas Patelas planuoja paskelbti pranešimą apie areštus Niujorke 10:00 val. vietos laiku. (17 val. Lietuvos laiku).

Buvusi NBA komandos Detroito „Pistons“ žvaigždė Ch. Billupsas 2014 m. pasitraukė iš lygos ir penkerius metus dirbo „Trail Blazers“ treneriu.

Pasak „ABC News“, Ch. Billupsas ketvirtadienį pirmą kartą stos prieš teismą Oregone.

31-erių T. Rozieras NBA žaidžia 11 metų, o 2015 m. Bostono „Celtics“ komanda jį pasirinko 16-tuoju numeriu.

Trečiadienį vykusiose „Heat“ komandos NBA sezono atidarymo rungtynėse jis nepasirodė.

Praėjusiais metais iš NBA lygos visam gyvenimui buvo pašalintas į lažybų skandalą įsivėlęs Toronto „Raptors“ komandos žaidėjas Jontay'us Porteris.

Šiame straipsnyje:
NBA
Chauncey Billupsas
Neteisėti lošimai
lošimai
Trail Blazers
vyriausiasis treneris
suimtas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų