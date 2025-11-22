Dienraštis „Klaipėda“ tęsia bendradarbiavimą su „Neptūnu“

Bendradarbiavimo pratęsimo sutartį pasirašė bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė Lina Čekanavičė ir „Neptūno“ direktorius Martynas Mažeika.
Anot M. Mažeikos, ši partnerystė – džiuginanti ir kurianti teigiamą „Neptūno“ įvaizdį.
„Viešinimas mums, kaip klubui, yra labai svarbus, todėl partnerystė su „Klaipėdos dienraščiu“ turi didelę reikšmę. Suprantame, kad tai – vienas seniausių ir solidžiausių leidinių Klaipėdoje. Toks ryšys suteikia mums patikimumo ir tvirtumo. Labai džiaugiamės galėdami tęsti šį bendradarbiavimą“, – sakė M. Mažeika.
L. Čekanavičė akcentavo, kad partnerystės pratęsimas su Klaipėdos „Neptūnu“ – tai ne tik formalus susitarimas, bet ir bendras siekis stiprinti miesto dvasią bei kurti vertę Klaipėdos žmonėms.
„Tikėjimas komanda ilgainiui virto prasmingu ryšiu, kurį džiugu tęsti. Sveikiname klubą su pasiekimais, kurie atspindi komandos ryžtą, ambiciją ir atkaklumą, ir linkime toliau išlikti stipriems, įkvepiantiems bei džiuginantiems sirgalius gražiomis pergalėmis. „Klaipėdos dienraštis“ ir toliau išlieka patikimu informaciniu partneriu, pasirengusiu kokybiškai ir atsakingai perteikti „Neptūno“ veiklą bei drauge kurti naujas sėkmės istorijas“, – teigė L. Čekanavičė.
