Dienraštis „Klaipėda“ tęsia bendradarbiavimą su „Neptūnu“

2025-11-22 08:00
Indrė Kiseliovaitė

Dienraštis „Klaipėda“ pratęsė bendradarbiavimą su Klaipėdos krepšinio komanda „Neptūnas“. Ši partnerystė atvers naujų galimybių bendroms iniciatyvoms ir taps tarsi tiltu tarp skaitytojų, nes leis jiems iš arti pažinti komandos gyvenimo ritmą, pasidžiaugti pasiekimais, garsinančiais Klaipėdą ir už Lietuvos ribų, o komandai suteiks dar platesnių galimybių stiprinti matomumą ir ryšį su įvairiomis klaipėdiečių bendruomenėmis.

Veikla: tikimasi, kad bendradarbiavimas atneš naujų galimybių – sutartį pasirašė „Klaipėdos dienraščio“ direktorė L. Čekanavičė ir „Neptūno“ vadovas M. Mažeika. / „Neptūno“ klubo nuotr.

Bendradarbiavimo pratęsimo sutartį pasirašė bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė Lina Čekanavičė ir „Neptūno“ direktorius Martynas Mažeika.

Anot M. Mažeikos, ši partnerystė – džiuginanti ir kurianti teigiamą „Neptūno“ įvaizdį.

„Viešinimas mums, kaip klubui, yra labai svarbus, todėl partnerystė su „Klaipėdos dienraščiu“ turi didelę reikšmę. Suprantame, kad tai – vienas seniausių ir solidžiausių leidinių Klaipėdoje. Toks ryšys suteikia mums patikimumo ir tvirtumo. Labai džiaugiamės galėdami tęsti šį bendradarbiavimą“, – sakė M. Mažeika.

L. Čekanavičė akcentavo, kad partnerystės pratęsimas su Klaipėdos „Neptūnu“ – tai ne tik formalus susitarimas, bet ir bendras siekis stiprinti miesto dvasią bei kurti vertę Klaipėdos žmonėms.

„Tikėjimas komanda ilgainiui virto prasmingu ryšiu, kurį džiugu tęsti. Sveikiname klubą su pasiekimais, kurie atspindi komandos ryžtą, ambiciją ir atkaklumą, ir linkime toliau išlikti stipriems, įkvepiantiems bei džiuginantiems sirgalius gražiomis pergalėmis. „Klaipėdos dienraštis“ ir toliau išlieka patikimu informaciniu partneriu, pasirengusiu kokybiškai ir atsakingai perteikti „Neptūno“ veiklą bei drauge kurti naujas sėkmės istorijas“, – teigė L. Čekanavičė.

