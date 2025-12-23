Dominykas Domarkas: metai buvo geri, bet tikrai matome, kur turime dar tobulėti

Pasak generalinio sekretoriaus, metai buvo produktyvūs, o iki pilno džiaugsmo pritrūko Lietuvos vyrų rinktinės medalių.
„Žinote, aš noriu pasidžiaugti šiais metais. Suprantu, kad sportas yra dinamiškas dalykas ir ne visada būna pergalių. Kažkas yra pasakęs, kad tu turi išlaikyti balansą, nes kiekviena diena gali būti skirtinga. Labai noriu pasidžiaugti Lietuvos jaunimo rinktinės medaliais, 3×3 jaunimo, moterų ir vyrų medaliais. Pirmą kartą istorijoje tiek vyrų, tiek moterų krepšinio programos (5×5 ir 3×3) Europoje pateko į top 8. Rezultatai yra geri, aišku, iki labai gerų rezultatų pritrūko vyrų rinktinės medalių. Į situaciją žiūrime objektyviai ir traumos neleido to pasiekti. Apibendrinant, metai buvo geri, bet tikrai matome, kur turime dar tobulėti“, – teigė D. Domarkas.
Generalinis sekretorius taip pat paatviravo, kad pirmojo FIBA Pasaulio taurės „lango“ metu gautos pamokos – jau išmoktos: „Yra daug ko pasimokyti. Nenoriu grįžti į detales ir ieškoti pasiteisinimų, bet pamokos išmoktos. Tikslas – būti pasaulio čempionate. Nėra kito tikslo, todėl labai tikiuosi, kad praėjęs „langas“ davė pamokų visai Lietuvos krepšinio bendruomenei. Nepatekimas į pasaulio čempionatą būtų tragedija mums visiems – ne tik asociacijai, bet ir kiekvienam klubui ir visai Lietuvos krepšinio bendruomenei. Tikrai norisi tos vienybės ir tikslo supratimo, kur mes einame. Praėjęs „langas“ parodė, kad tos vienybės ir atsidavimo tikrai reikės daugiau. To ir tikimės ateityje. Manyčiau, kitas „langas“ bus produktyvesnis iš visų pusių.“
Jau vasario 27 d. Lietuvos rinktinės laukia Pasaulio taurės atrankos rungtynės Islandijoje. Kovo 2 d. nacionalinės rinktinės dar sykį susitiks Klaipėdoje.
Antrasis FIBA „langas“ vyks iškart po Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) savaitgalio ir pakankamai intensyviame Eurolygos tvarkaraščio fone.
„Niekada neteko atstovauti Lietuvos rinktinei, bet augau patriotiškoje šeimoje suprasdamas, kad nėra vien žalia, raudona, mėlyna ar geltona. Yra trys spalvos, kurios turi būti sudėliotos vienoje eilėje ir negali būti atskirai. Tai – geltona, žalia, raudona. Tai yra spalvos, dėl kurių mes čia visi esame. Niekas nekovoja už asociacijas, trenerius ar klubus. Visi kovoja už Trispalvę. Svarbiausia, kas parašyta ne ant marškinėlių nugaros, o ant priekio. Tikiu, kad geriausi krepšininkai, kurie tuo metu galės žaisti, atvažiuos. Bendravimas su klubais jau prasidėjęs – trenerių štabas aktyviai veikia, kur reikės – įsitrauksime ir mes. Kalendorius antrajame FIBA „lange“ vėl bus labai sunkus, bet sąlygos visiems vienodos“, – apie laukiantį langą kalbėjo D. Domarkas.
