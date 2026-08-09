Donatas Sabeckis rungtyniaus Jonavoje

33-ejų krepšininkas praėjusį sezoną pradėjo Utenos „Juventus“ komandoje, o vasario pabaigoje persikėlė į Kosovą, kur sezoną užbaigė atstovaudamas „Golden Eagle Ylli“ ekipai.
Kosovo čempionate Sabeckis vidutiniškai pelnydavo po 7,7 taško, atkovodavo po 2,3 kamuolio ir atlikdavo po 5,3 rezultatyvaus perdavimo.
Patyrusiam gynėjui Jonava taps jau septintąja karjeros stotele stipriausioje šalies krepšinio lygoje. Per savo karjerą LKL čempionate Sabeckis yra atstovavęs Kauno, Prienų, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių ir Utenos ekipoms.
Universalumu išsiskiriantis Sabeckis gali rungtyniauti keliose pozicijose, o viena ryškiausių jo žaidimo savybių – gebėjimas kurti progas komandos draugams. Gynėjas du kartus yra tapęs rezultatyvių LKL perdavimų lyderiu.
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