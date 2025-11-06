FIBA panaikino Didžiosios Britanijos krepšinio federacijos suspendavimą

Po FIBA darbo grupės, nagrinėjusios Didžiosios Britanijos krepšinio klubų klausimus, rekomendacijų, FIBA šiandien panaikino laikinąją Didžiosios Britanijos krepšinio federacijos (BBF) suspendavimą, taikytą nuo 2025 m. spalio 14 d.
Suspendavimas buvo laikinai uždraudęs BBF dalyvauti FIBA rengiamose vyrų nacionalinių rinktinių varžybose. Po šio sprendimo Didžioji Britanija vėl galės dalyvauti 2027 m. FIBA pasaulio krepšinio čempionato Europos atrankos varžybose, kurios prasidės 2025 m. lapkričio 27 d.
Tuo pačiu FIBA informuoja, kad BBF įgaliojimai licencijuoti ir pripažinti vietines vyrų klubines varžybas Didžiojoje Britanijoje kol kas lieka sustabdyti. Siekdama užtikrinti aukščiausio lygio vyrų krepšinio varžybų stabilumą ir tęstinumą šalyje, FIBA pasirašė tiesioginio pripažinimo susitarimą su „Super League Basketball“ (SLB). Šis susitarimas nustato aiškią vietinių varžybų organizavimo ir valdymo struktūrą, kartu užtikrindamas skaidrumą bei reguliavimo vientisumą.
FIBA pažymi, kad per savo darbo grupę ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su BBF, „UK Sport“ bei Jungtinės Karalystės vyriausybe, siekdama padėti federacijai tapti finansiškai tvaria organizacija ir užtikrinti ilgalaikį vyrų krepšinio stabilumą bei plėtrą Didžiojoje Britanijoje.
Naujausi komentarai