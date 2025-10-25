Hardingo sulaukęs „Rytas“ puolimu nukovė „Šiaulius“

Ant parketo po kraupios traumos grįžo Jerrickas Hardingas, per vos 18 minučių rinkęs 19 taškų (7/10 metimai).
Dominuoti vilniečiai ėmė nuo susitikimo pradžios (7:2), Jordanas Walkeris ir Gytis Radzevičius padėjo savo komandai laikytis priekyje, o Ignas Sargiūnas dar pataikė iš toli – 22:14. Skirtumas augo iki dviženklio (26:16) ir po pirmo ketvirčio „Rytas“ pirmavo 32:24.
Jerrickas Hardingas smeigė du tritaškius, tiesa, Cameronas Reddishas ir Dovydas Romančenko irgi atsakė tuo pačiu – 35:38. A. Gudaitis neleido šiauliečiams artėti labiau, nors D. Baslykas ir įsijungė į tritaškių vakarėlį. Tolimais metimais „Rytas“ įgijo dviženklę persvarą (50:38) ir dominuojančiai užbaigė pirmą mačo dalį – 57:45.
Per du kėlinius „Rytas“ sumetė 10 tritaškių iš 14 (71 proc.), šiauliečiai – 9 iš 16 (56 proc.).
Situacija menkai kito – vilniečiai užtikrintai laikėsi priekyje, nors Vaidas Kariniauskas ir pelnė svarbius taškus – 55:64. Jo ir O. Pleikio dėka „Šiauliai“ liko kovoje, tuo tarpu C. Reddishas intrigą gerokai padidino – 60:67. I. Sargiūno ir G. Masiulio greiti taškai privertė Darių Songailą prašyti pasitarimo – 60:71. Vis tik šiauliečiai iniciatyvą prarado ir „Rytas“ kėlinį baigė užtikrinčiau – 78:66.
Liko paskutinis ketvirtis, kuris nieko nebekeitė. A. Gudaitis atiminėjo paskutinę šiauliečių viltį ir pergalę „Rytas“ pasiekė tvirtai.
Primename, kad dėl traumos Cedricas Hendersonas nepadeda „Šiauliams“.
Rungtynes „Rytas“ uždarė su 14 tritaškių iš 29 (48 proc.)
J. Hardingas buvo rezultatyviausias (19), jam talkino G. Radzevičius ir A. Gudaitis (abu po 15 tšk., 8 atk. kam.).
„Šiauliai“ turėjo du lyderius: V. Kariniausko sąskaitoje – 20 taškų, C. Reddishas pelnė 25.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 19, Artūras Gudaitis ir Gytis Radzevičius – po 15 (po 8 atk. kam.), Jordanas Walkeris 12, Jacobas Wiley ir Ignas Sargiūnas – po 7.
„Šiauliai“: Cameronas Redisshas 25 (5/11 trit.), Vaidas Kariniauskas 20, Oskaras Pleikys 7 (8 atk. kam.), Dayvionas McKnightas, Dovydas Romančenko ir Marius Valinskas – po 6.
