Istorinis mačas Tauragėje: debiutantai pratęsime patiesė jonaviečius

Tomo Rinkevičiaus treniruojama komanda naujutėlaitėje ir sausakimšai užpildytoje Tauragės arenoje 95:90 (16:18, 25:20, 26:11, 14:32, 14:9) nukovė Jonavos „Hipocredit“ (0-1) ekipą.
Dar ketvirtojo kėlinio pradžioje šeimininkai jautėsi itin komfortabiliai ir pirmavo 19 taškų skirtumu (71:52). Vis tik skirtumą jonaviečiai ištirpdė ir lemiamu metu viskas prasidėjo iš naujo. Paskutinę minutę Benas Griciūnas realizavo baudas (81:79), o Nicko Johnsono metimas kitoje aikštės pusėje nelietė lanko, tačiau savo išpuolį vėjais paleido ir tauragiškiai. N. Johnsonas vėl ėmėsi iniciatyvos, šįkart – sėkmingai (81:81). Tauragiškiams užpulti nepavyko, tad viskas nusikėlė į pratęsimą.
Koja kojon komandos žengė ir toliau iki kol Jameso Blackmono tritaškis suteikė saugesnį pranašumą „Tauragei“ (90:85). Matas Repšys smeigė tritaškį, o Vaidas Kariniauskas atsakė dvitaškiu (92:88). Svečiai tuomet prametė abu baudų metimus, bet apsigynę sugebėjo ir užpulti (90:92). J. Blackmonas realizavo baudas, o pergalę prie baudų metimo linijos įtvirtino Darylas Doualla.
Tauragės klubas tapo 34-uoju kada nors dalyvavusiu čempionate. Gyvai istorinį mačą tribūnose stebėjo 1780 aistruolių.
Į pergalę tauragiškius atvedė nepriekaištingas kapitono V. Kariniausko žaidimas. Įžaidėjas pelnė 20 taškų (6/7 dvit., 8/8 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 31 naudingumo balą.
Solidžiai pasirodė ir J. Blackmonas, kurio sąskaitoje taip pat 20 taškų (1/7 dvit., 4/11 trit., 6/6 baud.) ir 17 naudingumo balų.
Tuo tarpu jonaviečių gretose ryškiausiu šviesuliu tapo N. Johnsonas, prie 24 taškų (7/8 dvit., 1/6 trit., 7/8 baud.) pridėjo 5 rezultatyvius perdavimus, 4 atkovotus kamuolius ir surinko 30 naudingumo balų.
Mačo starte nė vienai komandai nesisekė susikurti saugesnio pranašumo. Nors šeimininkai sugebėjo kelissyk išsiveržti į priekį, „Hipocredit“ kėlinio viduryje išnaudojo savo progas ir atstatė pusiausvyrą (13:13). Po slogios atkarpos abiejų komandų puolimui sėkmingiau atsigavo svečiai – Damoni Harrisono metimas suteikė vieno metimo persvarą būtent jiems – 18:16.
Antrajame kėlinyje žaidimo vadžias į savo rankas perėmė Tauragės krepšininkai, kurie daugiausiai V. Kariniausko bei D. Jacksono pastangomis persvėrė rezultatą ir nedidelį pranašumą išlaikė iki pat pertraukos. Komandos išėjo ilsėtis į rūbines debiutantams pirmaujant trapia trijų taškų persvara – 41:38.
Po pertraukos „Hipocredit“ dar bandė laikytis netoliese, tačiau kėlinio viduryje „Tauragė“ įjungė aukštesnę pavarą ir pirmąsyk pirmavo dviženkliu skirtumu (53:42). Po trumpo atokvėpio sekė dar vienas šeimininkų spurtas, lėmęs jau gerokai solidesnį jų pranašumą prieš paskutiniąsias dešimt minučių – 67:49.
Vis tik „Hipocredit“ nesudėjo ginklų: Timo Lambrechto lyderystė puolime mažino atotrūkį tarp komandų, kuris įpusėjus ketvirčiui siekė jau tik 7 taškus (70:77). Tauragiškių griūtis tęsėsi ir toliau – likus 2 minutėms švieslentėje jau degė keturi septynetai (77:77). Galiausiai, komandoms neišsiaiškinus santykių per pagrindinį laiką, susitikimo nugalėtojas paaiškėjo tik per papildomą penkių minučių atkarpą.
„Tauragė“: Vaidas Kariniauskas ir Jamesas Blackmonas po 20, Benas Griciūnas 14, Andrijus Voinalovičius 13, Donovanas Jacksonas 12, Camrenas Hayesas 8.
„Hipocredit“: Nickas Johnsonas 24, Timas Lambrechtas 18, Reginaldas Mesidoras 16, Clevonas Brownas 13, Damoni Harrisonas 9, Matas Repšys 7.
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