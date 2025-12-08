Jasikevičius pasirašė naują kontraktą su „Fenerbahče“

Lietuvis tęs darbą su komanda, kurios vairą perėmė 2023-ųjų sezono viduryje.
Apie tai paskelbė buvęs „Fenerbahče“ žaidėjas Ibrahimas Kutluay’us. Anot jo, Jasikevičius pasirašė dvejų metų sutartį su galimybe ją pratęsti dar vieniems metams.
