Joną Valančiūną pristatęs „Žalgiris“ pasiruošimą pradėjo pergale

Šis bei kiti du kontroliniai mačai „Žalgirio“ arenoje vyksta už uždarų durų, tačiau susitikimą gyvai stebėjo keli „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai ir Kubo nariai, laimėję bilietus konkurse.
Tomas Masiulis šiose rungtynės vertėsi be nacionalinėms rinktinėms atstovaujančių Ažuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus ir Maodo Lo. Susitikimą dėl nedidelių traumelių praleido ir Nigelas Williamsas-Gossas bei Sabenas Lee.
Rygos „Zelli“ į dvikovą stojo be Tomo Talcio, Klavso Čavaro, Tomo Skujos bei Isaaco Johnsono.
Rungtynes taškais atidarė svečiai, tačiau netrukus laukė10:0 žalgiriečių spurtas, kurį pradėjo C.Edwardso dvitaškis, J.Valančiūno bei A.Butkevičiaus taškai su pražanga, o galiausiai atkarpą vainikavo J.Valančiūno dėjimas.
Pirmojo kėlinio viduryje savo dėjimu „Žalgirio“ arenos lankus sudrebinti jau spėjo ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (12:4). Antroje kėlinio pusėje latvių ekipos puolimas atkuto (8:12), bet savąją 5 taškų atkarpą surengė ir Sterlingas Brownas, smeigęs pirmąjį tritaškį Kaune (17:8). Ketvirtį užbaigė penki taiklūs žalgiriečių baudų metimai (24:15).
Antrasis kėlinys prasidėjo J.Valančiūno atkovotu kamuoliu puolime ir nesudėtingais taškais iš po krepšio, po kurių laukė trys „Zelli“ krepšininkų tolimi metimai iš eilės (28:25). Netrukus greitoje atakoje virš lanko ir vėl skrajojo K.Akobundu-Ehiogu (30:27).
Likus pusei antrojo ketvirčio, varžovų gretose iniciatyvos ėmėsi Martynas Varnas (29:30), o žalgiriečių taškų kraitį papildė dar vienas K.Akobundu-Ehiogu dėjimas (32:29). Kurį laiką abi ekipos taškus rinkosi baudų metimais (36:37), tačiau beveik keturias minutes trukusį žalgiriečių taškų iš žaidimo badą paskutinę kėlinio ataką nutraukė Mariaus Grigonio metimas atšokus atgal (38:37).
Po dviejų kėlinių „Žalgirio“ gretose rezultatyviausiai žaidė aukštaūgiai – J.Valančiūno sąskaitoje 10 taškų ir 6 atkovoti kamuoliai, o K.Akobundu-Ehiogu pelnė 8 taškus ir sugriebė 4 kamuolius. „Zelli“ gretose 8 taškus surinko Tony Perkinsas.
Trečiasis kėlinys prasidėjo aukštu tempu – J.Valančiūnas vertė taškus iš po krepšio, o tolimą šūvį pridėjo C.Edwardsas (45:50). Netrukus iš toli pasižymėjo ir Dovydas Giedraitis (48:42), kuris po taiklaus metimo dar ir perėmė kamuolį, leidusį žalgiriečiams įgyti dviženklį pranašumą po J.Valančiūno ir D.Slevos dvitaškių (52:42).
Nors „Zelli“ krepšininkai pelnė keturis taškus iš eilės (46:52), žalgiriečių tritaškiai po ilgosios pertraukos ir toliau draskė varžovų tinklelį, tad dviženklis pranašumas niekur nedingo (64:54). Ketvirčio pabaigoje komandos apsikeitė keliais taikliais metimais, o J.Valančiūnas uždarė kėlinį taškais su pražanga (72:61).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje Egdaras Ulanovas pridėjo 4 taškus, o žalgiriečiai ir toliau išlaikė susikrautą pranašumą (79:68). Ketvirčio viduryje žalgiriečiai užsikūrė dar vienam sportui ir įgijo triuškinamą pranašumą po C.Edwardso tritaškio (86:68). Visgi mačo pabaigoje „Zelli“ krepšininkai šiek tiek aptirpdė deficitą (80:90), bet žalgiriečiai išlaikė dviženklį atotrūkį ir įsirašė pergalę (97:85).
„Žalgiris“: J.Valančiūnas 20 (9 atk. kam.), S.Brown 14 (3 atk. kam., 3 rez. perd.), K.Akobundu-Ehiogu (4 atk. kam.), M.Grigonis ir C.Edwards (3 rez. perd.) po 13, E.Ulanovas 9 (5 atk. kam.), D.Sirvydis ir A.Butkevičius (6 atk. kam.) po 5, D.Giedraitis 3 (7 rez. perd.), D.Sleva 2 (7 atk. kam.).
„Zelli“: M.Varnas 17 (3 atk. kam.), B.Shungu (4 atk. kam.) ir R.Šulcs po 13, T.Wahl 12 (8 atk. kam.).
Naujausi komentarai